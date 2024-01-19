Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Duşta Ne Kadar Vakit Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Duşta Ne Kadar Vakit Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 16:01

Duş alırken ne kadar zaman geçirdiğini bizim gözümüzden görmek istiyor musun? Cevabın 'Evet!' ise haydi teste! 

Seni test için şöyle alabiliriz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk soru! Duşa girmeden önce nasıl hissedersin?

2. Nasıl bir duş jeli kullanıyorsun?

3. Peki duş almak istediğinde hemen banyoya giriyor musun?

4. Duş alırken müzik dinleyenlerden misin?

5. Duşta müzik dinleyenlere bu soru! Hangi tür müzikler dinliyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sen duştayken biri kapıyı çaldığında nasıl bir tepki veriyorsun?

7. Duş bittikten sonra ne yaparsın genel olarak?

8. Son soruya geldik! Duştan sonra ne giyeceğine karar verir misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

10 dakika!

Seçtiğin yanıtlara göre sen duşta 10 dakika kalıyorsun. Duşta ne kadar kalacağını önceden hesaplıyor ve ona göre hareket ediyorsun. Suyun sıcaklığını bile önceden düşünüp ona göre duşta çok kısa bir süre kalıyorsun. Biraz hızlı olabilirsin bu konuda!

25 dakika!

Seçtiğin yanıtlara göre sen duşta 25 dakika kalıyorsun. Duş jeli seçimlerin senin için bir ritüel gibi, her seferinde farklı bir kokuyu tercih ediyorsun. Duşta geçirdiğin süreyi keyifli bir deneyime dönüştürüyorsun. Ayrıca şarkı söylemeyi de seviyorsun, bizden gizlesen bile komşuların ve evde yaşayan insanlardan bunu gizleyemezsin!

1 saate yakın!

Seçtiğin yanıtlara göre sen duşta 1 saate yakın kalıyorsun. Duşa girdiğinde suyun sıcaklığını bile ayarlarken uzun bir süre geçiriyorsun, duş jeli seçimine bile önem veriyor ve duştan maksimum keyif almak için zaman ayırıyorsun. Duş, senin kendine özel bir rahatlama ve lüks alanlarından biri haline gelmiş diyebiliriz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?