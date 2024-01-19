Duşta Ne Kadar Vakit Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Seçtiğin yanıtlara göre sen duşta 25 dakika kalıyorsun. Duş jeli seçimlerin senin için bir ritüel gibi, her seferinde farklı bir kokuyu tercih ediyorsun. Duşta geçirdiğin süreyi keyifli bir deneyime dönüştürüyorsun. Ayrıca şarkı söylemeyi de seviyorsun, bizden gizlesen bile komşuların ve evde yaşayan insanlardan bunu gizleyemezsin!