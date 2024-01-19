Duşta Ne Kadar Vakit Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Duşta Ne Kadar Vakit Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Duş alırken ne kadar zaman geçirdiğini bizim gözümüzden görmek istiyor musun? Cevabın 'Evet!' ise haydi teste!
Seni test için şöyle alabiliriz. 👇
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1. İlk soru! Duşa girmeden önce nasıl hissedersin?
2. Nasıl bir duş jeli kullanıyorsun?
3. Peki duş almak istediğinde hemen banyoya giriyor musun?
4. Duş alırken müzik dinleyenlerden misin?
5. Duşta müzik dinleyenlere bu soru! Hangi tür müzikler dinliyorsun?
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6. Sen duştayken biri kapıyı çaldığında nasıl bir tepki veriyorsun?
7. Duş bittikten sonra ne yaparsın genel olarak?
8. Son soruya geldik! Duştan sonra ne giyeceğine karar verir misin?
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