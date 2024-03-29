Duşta Kaç Dakika Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Sen duşta uzunn uzunn durmayı pek sevmeyen birisin. Temizlendiğin anda kendini duştan atmak istiyorsun. Çünkü duşta uzun süre vakit geçirmek senin için bir zaman kaybı gibi geliyor. Saçını her gün yıkamıyor, vücudunu temizlemek için duş alıyorsun. Senin için duş almak bir keyif değil, sadece gör görev gibi!