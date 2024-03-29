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Duşta Kaç Dakika Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Duşta Kaç Dakika Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 16:01

Herkesin duşta geçirdiği vakit farklıdır, peki ya sen duşta ne kadar vakit geçiriyorsun?

Bu testte tahmin ediyoruz!

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1. Duş alırken hangi aktiviteleri yaparsın?

2. Duş alırken hangi ürünleri kullanmayı tercih edersin?

3. Duş alırken su tasarrufu yapmak senin için ne kadar önemli?

4. Duş alırken hangi sıcaklıkta su kullanmayı tercih edersin?

5. Hangi vakitte duş almayı tercih edersin?

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6. Ne sıklıkla saçını yıkar ve kurularsın?

7. Duş alırken genellikle hangi duş başlığını tercih edersin?

8. Son olarak, duş aldıktan sonra genellikle nasıl hissedersin?

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5 dakika!

Sen duşta uzunn uzunn durmayı pek sevmeyen birisin. Temizlendiğin anda kendini duştan atmak istiyorsun. Çünkü duşta uzun süre vakit geçirmek senin için bir zaman kaybı gibi geliyor. Saçını her gün yıkamıyor, vücudunu temizlemek için duş alıyorsun. Senin için duş almak bir keyif değil, sadece gör görev gibi!

20 dakika!

Duşta acele etmek sana pek hoş gelmiyor çünkü su altında geçirdiğin zamanda rahatlıyorsun. Duşun altında sıcak suyun etkisiyle tüm streslerinden arınıyorsun. Su altında kalmanın verdiği huzur ve sakinlik, güne daha olumlu bir şekilde başlamana yardımcı oluyor. Bu yüzden duşta genellikle biraz uzun süre kalıyorsun ve bu sayede daha dingin hissediyorsun!

En az bir saat!

Senin için duş almak temizlenmek için gerçekleştirilen bir aktivite değil, adeta bir meditasyon! Bu yüzden duşta o kadar uzun süre kalıyorsun, ki buna şahit olanlar şaşkınlığa uğruyor. Duşta şarkılar söylüyor, bakımlar yapıyor, duş almaktan aldığın keyfi iki katına çıkarıyorsun. Böyle olunca da duşların biraz uzun sürüyor tabii!

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