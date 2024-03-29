Duşta Kaç Dakika Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Duşta Kaç Dakika Geçirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Herkesin duşta geçirdiği vakit farklıdır, peki ya sen duşta ne kadar vakit geçiriyorsun?
Bu testte tahmin ediyoruz!
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1. Duş alırken hangi aktiviteleri yaparsın?
2. Duş alırken hangi ürünleri kullanmayı tercih edersin?
3. Duş alırken su tasarrufu yapmak senin için ne kadar önemli?
4. Duş alırken hangi sıcaklıkta su kullanmayı tercih edersin?
5. Hangi vakitte duş almayı tercih edersin?
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6. Ne sıklıkla saçını yıkar ve kurularsın?
7. Duş alırken genellikle hangi duş başlığını tercih edersin?
8. Son olarak, duş aldıktan sonra genellikle nasıl hissedersin?
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