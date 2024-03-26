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Duşta Dinlemekten Aşırı Keyif Alacağınız 10 Şarkı

etiket Duşta Dinlemekten Aşırı Keyif Alacağınız 10 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 16:01

Duşta keyif almanın yolu eğlenebileceğin bir playlist'ten geçiyor! Bu içeriğimizde sana birbirinden keyifli şarkı önerisi vereceğiz...

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1. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

2. Natasha Bedingfield - Unwritten

3. Zara Larsson - Lush Life

4. Charlie Puth - Attention

5. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa

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6. Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me

7. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby

8. Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie

9. One Direction - Drag Me Down

10. Meghan Trainor - NO

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