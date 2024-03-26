Duşta Dinlemekten Aşırı Keyif Alacağınız 10 Şarkı
Duşta Dinlemekten Aşırı Keyif Alacağınız 10 Şarkı
Duşta keyif almanın yolu eğlenebileceğin bir playlist'ten geçiyor! Bu içeriğimizde sana birbirinden keyifli şarkı önerisi vereceğiz...
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1. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
2. Natasha Bedingfield - Unwritten
3. Zara Larsson - Lush Life
4. Charlie Puth - Attention
5. Sean Paul - No Lie ft. Dua Lipa
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6. Kygo, Selena Gomez - It Ain't Me
7. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby
8. Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie
9. One Direction - Drag Me Down
10. Meghan Trainor - NO
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