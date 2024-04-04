Duşta Bağırarak Söyleyeceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!
Duşta Bağırarak Söyleyeceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!
Senin duş şarkın hangisi? Bu testi çöz, duşta bağıra çağıra söyleyip rahatlayacağın o duş şarkısını söyleyelim!
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1. Öncelikle ne kadar sıklıkla duş alıyorsun?
2. Tarafını seç!
3. Peki suyun altında ne kadar vakit geçiriyorsun?
4. Peki duşta en sevdiğin koku ne?
5. Senin banyon hangisi olmalı?
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6. Hangisiyle duş alırsın?
7. Duştan çıktıktan sonra hangisini giyersin?
8. Son olarak, en sevdiğin tarz hangisi?
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