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Duşta Bağırarak Söyleyeceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Duşta Bağırarak Söyleyeceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 16:01

Senin duş şarkın hangisi? Bu testi çöz, duşta bağıra çağıra söyleyip rahatlayacağın o duş şarkısını söyleyelim!

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1. Öncelikle ne kadar sıklıkla duş alıyorsun?

2. Tarafını seç!

3. Peki suyun altında ne kadar vakit geçiriyorsun?

4. Peki duşta en sevdiğin koku ne?

5. Senin banyon hangisi olmalı?

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6. Hangisiyle duş alırsın?

7. Duştan çıktıktan sonra hangisini giyersin?

8. Son olarak, en sevdiğin tarz hangisi?

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