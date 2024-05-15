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Dünyanın En İyisi Seçilen Al Soussi Lokantası İnsanları İkiye Böldü: "Burada Kahvaltı Etmek İster miydiniz?"

Dünyanın En İyisi Seçilen Al Soussi Lokantası İnsanları İkiye Böldü: "Burada Kahvaltı Etmek İster miydiniz?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 17:56

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Dünya üzerindeki her bir ülkenin kendine has bir yemek kültürü ve damak zevki var. Yemekler, bir ülkenin tarihini, yaşam biçimini ve hatta iklimini bile yansıtabilir. Bir ülkenin yemek kültürü ve damak zevki, o ülkenin kimliğinin ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu çeşitlilik, bazı yiyeceklerin ilk bakışta garip ya da alışılmadık görünmesine neden olabilir.

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Geçtiğimiz yıllarda CNN Travel'ın Dünyanın En İyi Kahvaltıları listesinde birinci sıraya yerleşen Beyrut'taki Al Soussi lokantasının mutfağından bir görüntü paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda CNN Travel'ın Dünyanın En İyi Kahvaltıları listesinde birinci sıraya yerleşen Beyrut'taki Al Soussi lokantasının mutfağından bir görüntü paylaşıldı.

Görüntüler insanları ikiye böldü. Siz buraya kahvaltı etmek ister miydiniz?

Görüntüler insanları ikiye böldü. Siz buraya kahvaltı etmek ister miydiniz?

İşte o kahvaltıcı;

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