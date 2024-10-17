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Düdüklü Tencere Bomba Gibi Patladı! Mutfağın İçi Savaş Alanına Döndü

Düdüklü Tencere Bomba Gibi Patladı! Mutfağın İçi Savaş Alanına Döndü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 17:16

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Düdüklü tenceresi bomba gibi patlayan vatandaşın yaptığı paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Patlama sonrası mutfağın savaş alanına döndüğü, tencere kapağının tavana yapıştığı görüldü. 

Düdüklü tenceresi patlayan bir sosyal medya kullanıcısı, patlama sonrası mutfağında meydana gelen hasarı gösterdi.

Düdüklü tenceresi patlayan bir sosyal medya kullanıcısı, patlama sonrası mutfağında meydana gelen hasarı gösterdi.

Patlamayla birlikte ocağın dağıldığı, düdüklü tencerenin kapağının tavana yapıştığı görüldü. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Patlamayla birlikte ocağın dağıldığı, düdüklü tencerenin kapağının tavana yapıştığı görüldü. O anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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