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Doğum Günü Kutlanırken Uykusu Gelen Miniğin Mumu Bile Üfleyemeden Uyuyakaldığı Anlar Hepinizi Gülümsetecek

Doğum Günü Kutlanırken Uykusu Gelen Miniğin Mumu Bile Üfleyemeden Uyuyakaldığı Anlar Hepinizi Gülümsetecek

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
16.02.2024 - 13:04

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir aile küçük çocukları için bir doğum günü partisi organize etti. Tam doğum günü kutlanırken uykunun tatlı kollarına teslim olan miniğin mumu bile üfleyemediği anlar izleyenleri gülümsetti.

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Bu gördüğünüz miniğin ailesi, doğum günü için güzel bir organizasyon hazırlamış.

Bu gördüğünüz miniğin ailesi, doğum günü için güzel bir organizasyon hazırlamış.

Fakat uykuya yenik düşen küçük çocuk daha pastayı bile üfleyemeden deyim yerindeyse ayakta uyumaya başladı! 😂

Fakat uykuya yenik düşen küçük çocuk daha pastayı bile üfleyemeden deyim yerindeyse ayakta uyumaya başladı! 😂

Yoğun tempoya ve ilgiye dayanamayan minik kendini uykunun tatlı kollarına bırakırken davetliler partinin tadını çıkartmaya devam etti.

Yoğun tempoya ve ilgiye dayanamayan minik kendini uykunun tatlı kollarına bırakırken davetliler partinin tadını çıkartmaya devam etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇🧿

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