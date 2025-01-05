Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Reddit’te dolaşırken insanın içini ürperten fotoğraflara rastlamak mümkün. Kullanıcılar bu kez “İyi ki orada değilim” dedirten karelerle karşımıza çıktı. Bu görüntüler hem hayran bırakıyor hem de tüyleri diken diken ediyor. İşte karşınızda Reddit’ten gelen gerilimi iliklerinize kadar hissettirecek 15 ürkütücü fotoğraf!
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1. ''Suçüstü yakalandı! Korkak bir Mopsus mormon tarafından bir cosmophasis'in yamyamlaştırılması''
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2. Besleyici yemeğiyle bir Nil Timsahı
3. Böceği o kadar sert ısırdı ki patladı
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4. Portia ve avı
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5. Küçük bir zıplayan örümcek ve kahvaltısı
6. Atmaca ve yemi
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7. Tam olarak ne oluyor orada?
8. ''Örümcek engelli olmasına rağmen her gün ana yemeğini yiyor''
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9. ''Bu zıplayan örümceğin kendisi için büyük bir öğün yakaladığını yakından çekerken aniden (biraz odak dışında) arkasını dönüyor ve kocaman yuvarlak gözleriyle bana sanki "Ne bakıyorsun, Bayım!" der gibi bakıyor.''
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10. Kahvaltı için biraz büyük değil mi?
11. Dev bir örümcek avı
12. Karıncalardan oluşan bir ordu bir Mantis'in cesedinin etrafında toplanıyor
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13. Bir maymunun yemeğinin tadını çıkarması
14. Elindeki ne öyle?
15. ''Maymun mezesi''
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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