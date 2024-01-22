Diyarbakırlı Komedyen "Bunu Sadece Kürtler Anlar" Diyerek Ayrımcılığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iujHl...
Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu oldu. Programda Diyarbakır'da geçen çocukluğunu anlatan Altıntaş'ın, Çınar'ın 'Türkiye'de Kürt olmak ne demek?' sorusuna verdiği yanıtı dikkat çekti.
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Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar sunduğu, Katarsis X-TRA’nın bu haftaki konuğu komedyen Yusuf Bilal Altıntaş oldu.
Altıntaş programda Diyarbakır’da geçen çocukluğunu, şehit olan babasını kaybettikten sonra büyüme hikayesini, komedyen olarak izleyicilerin karşısına çıktığı kırılma noktalarını ve kürt kimliğinin ömür boyu hayatına yansımalarını anlattı.
Diyarbakır'da doğup büyüyen komedyene Çınar, "Türkiye'de kürt olmak nasıl bir şey?" diye sordu.
Altıntaş'ın bu soruya yanıtı sosyal medyada dikkat çekti. Altıntaş, "Bizim ülkede, 'Nerelisin' diye sorulur, biliyorsun..." dedi.
Ancak Altıntaş, 'Diyarbakır'lıyım' deyince, soruyu soran kişinin yüzünün değiştiğini ifade etti: "'Acaba bağlantısı var mıdır?' diye imalarda bulunuyor. Açıkça söylemese bile hissediyoruz."
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Altıntaş'ın "Bunu sadece Kürtler anlar" diye söylediği bu sözler sosyal medyada yorumlara neden oldu.
İşte o anlar:
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