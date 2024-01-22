Görüş Bildir
Haberler
Video
Diyarbakırlı Komedyen "Bunu Sadece Kürtler Anlar" Diyerek Ayrımcılığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Diyarbakırlı Komedyen "Bunu Sadece Kürtler Anlar" Diyerek Ayrımcılığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 09:21

İçerik Devam Ediyor

Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu oldu. Programda Diyarbakır'da geçen çocukluğunu anlatan Altıntaş'ın, Çınar'ın 'Türkiye'de Kürt olmak ne demek?' sorusuna verdiği yanıtı dikkat çekti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iujHl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar sunduğu, Katarsis X-TRA’nın bu haftaki konuğu komedyen Yusuf Bilal Altıntaş oldu.

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar sunduğu, Katarsis X-TRA’nın bu haftaki konuğu komedyen Yusuf Bilal Altıntaş oldu.

Altıntaş programda Diyarbakır’da geçen çocukluğunu, şehit olan babasını kaybettikten sonra büyüme hikayesini, komedyen olarak izleyicilerin karşısına çıktığı kırılma noktalarını ve kürt kimliğinin ömür boyu hayatına yansımalarını anlattı.

Altıntaş programda Diyarbakır’da geçen çocukluğunu, şehit olan babasını kaybettikten sonra büyüme hikayesini, komedyen olarak izleyicilerin karşısına çıktığı kırılma noktalarını ve kürt kimliğinin ömür boyu hayatına yansımalarını anlattı.

Diyarbakır'da doğup büyüyen komedyene Çınar, "Türkiye'de kürt olmak nasıl bir şey?" diye sordu.

Diyarbakır'da doğup büyüyen komedyene Çınar, "Türkiye'de kürt olmak nasıl bir şey?" diye sordu.

Altıntaş'ın bu soruya yanıtı sosyal medyada dikkat çekti. Altıntaş, "Bizim ülkede, 'Nerelisin' diye sorulur, biliyorsun..." dedi.

Altıntaş'ın bu soruya yanıtı sosyal medyada dikkat çekti. Altıntaş, "Bizim ülkede, 'Nerelisin' diye sorulur, biliyorsun..." dedi.

Ancak Altıntaş, 'Diyarbakır'lıyım' deyince, soruyu soran kişinin yüzünün değiştiğini ifade etti: "'Acaba bağlantısı var mıdır?' diye imalarda bulunuyor. Açıkça söylemese bile hissediyoruz."

Ancak Altıntaş, 'Diyarbakır'lıyım' deyince, soruyu soran kişinin yüzünün değiştiğini ifade etti: "'Acaba bağlantısı var mıdır?' diye imalarda bulunuyor. Açıkça söylemese bile hissediyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda

Altıntaş'ın "Bunu sadece Kürtler anlar" diye söylediği bu sözler sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Altıntaş'ın "Bunu sadece Kürtler anlar" diye söylediği bu sözler sosyal medyada yorumlara neden oldu.

İşte o anlar:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
24
16
8
2
2
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?