Diyarbakırlı Komedyen "Bunu Sadece Kürtler Anlar" Diyerek Ayrımcılığa Maruz Kaldığını Açıkladı

Komedyen Yusuf Bilal Altıntaş Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu oldu. Programda Diyarbakır'da geçen çocukluğunu anlatan Altıntaş'ın, Çınar'ın 'Türkiye'de Kürt olmak ne demek?' sorusuna verdiği yanıtı dikkat çekti.