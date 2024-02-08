Diyanet Açıkladı: 2024 Yılı Fitre Bedeli Belli Oldu
Diyanet Açıkladı: 2024 Yılı Fitre Bedeli Belli Oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanlar tarafından Ramazan Ayı içerisinde durumu kötü olanlara verilen ve halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası günlük ücretini açıkladı. Buna göre 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendi. 2023 yılında belirlenen miktar ise 70 liraydı.
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Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesine karar verildi.
“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.”
“Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.”
“Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.”
“Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”
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