Diyanet Açıkladı: 2024 Yılı Fitre Bedeli Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanlar tarafından Ramazan Ayı içerisinde durumu kötü olanlara verilen ve halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası günlük ücretini açıkladı. Buna göre 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendi. 2023 yılında belirlenen miktar ise 70 liraydı.