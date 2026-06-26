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Dinlerken Çıt Sesi Bile Çıkarmak İstemeyeceğin Şarkılar

etiket Dinlerken Çıt Sesi Bile Çıkarmak İstemeyeceğin Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 18:01
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Arka planda açıp geçemeyeceğin bazı şarkılar vardır. Etraftaki ses biraz bile şarkıya karışsa, şarkının duygusu anında bozulur. O yüzden istemsizce ortamı sakinleştirmek istediğin şarkıları bu listede toparladık!

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1. Keaton Henson – Elevator Song

Dinlerken fark etmeden sessizleştiğiniz ve sanki yanlışlıkla birinin özel bir anına denk gelmişsiniz gibi hissettiren bir şarkı.

2. Daughter – Smother

Hiç abartısı olmasa da duygu olarak oldukça yoğun bir şarkı. Arka plan sesi bile insana fazla gelmeye başlıyor.

3. Sufjan Stevens – Fourth of July

Çok sakin başlasa da içi oldukça dolu bir şarkı. Küçük bir ses bile bu şarkının atmosferini bozabiliyor. Bu yüzden fark etmeden kendinizi sessiz bir ortam yaratırken buluyorsunuz.

4. Rhye – The Fall

Yumuşak vokali ile dinleyen herkesi adeta sakinleştiriyor. Sessizce dinlerken insanın içine çok daha fazla oturuyor.

5. Ásgeir – Unbound

Soğuk ama çok temiz bir atmosferi var. Gürültüyle dinlenince etkisi hemen kayboluyor. Sessizken ise çok daha etkisini gösteriyor.

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6. Bon Iver – Re: Stacks

Hiç acele etmeyen bir şarkı. Sizi de bu sessizliğe dahil ediyor ve yavaş yavaş ilerledikçe daha çok içine çekiyor. O yüzden fark etmeden sessizliği tercih ediyorsun.

7. Novo Amor – Carry You

Çok kırılgan bir hissi var. Sanki şarkı her an kırılacakmış gibi hissettiriyor. Dinlerken sadece şarkıya ve hislerine odaklanıyorsun.

8. Cigarettes After Sex – Flash

Şarkıdaki her detay sanki sizi duygunun içine sürüklüyor. Sessiz bir şekilde dinleyince çok daha içinizde hissediyorsunuz.

9. Agnes Obel – Dorian

Piyano ve vokal çok sakin bir dengede ilerliyor. Sakinlik isteyen şarkılardan biri.

10. Eluvium – Indoor Swimming At The Space Station

Arka plan sesi bile içine karışıyor. Sessizlik olmazsa kayboluyor. Ama sessizken gerçekten içine çekiyor.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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