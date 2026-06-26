Dinlerken Çıt Sesi Bile Çıkarmak İstemeyeceğin Şarkılar
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Arka planda açıp geçemeyeceğin bazı şarkılar vardır. Etraftaki ses biraz bile şarkıya karışsa, şarkının duygusu anında bozulur. O yüzden istemsizce ortamı sakinleştirmek istediğin şarkıları bu listede toparladık!
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1. Keaton Henson – Elevator Song
2. Daughter – Smother
3. Sufjan Stevens – Fourth of July
4. Rhye – The Fall
5. Ásgeir – Unbound
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6. Bon Iver – Re: Stacks
7. Novo Amor – Carry You
8. Cigarettes After Sex – Flash
9. Agnes Obel – Dorian
10. Eluvium – Indoor Swimming At The Space Station
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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