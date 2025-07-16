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Dilan Polat Hakkındaki Kısmetse Olur İddiasından Çift Kişilik Oda Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dilan Polat Hakkındaki Kısmetse Olur İddiasından Çift Kişilik Oda Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 00:32

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.

NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.

Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterine hayat veren Emre Törün, henüz 53 yaşındayken Balıkesir'de vefat etti. Hudutsuz Sevda'nın senaristi Bahadır Özdener, Emre Törün için Instagram hesabından veda paylaşımı yayınladı.

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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!

NOW, yeni sezon için pek çok iddialı işe imza atıyor. Bunların en başında ise 'Kıskanmak' dizisi yer alıyor. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hande Doğandemir gibi isimlerin rol aldığı Kıskanmak dizisinde Mükerrem'in kim olacağı büyük merak yaratıyordu. Birsen Altuntaş, dizinin başrolü Mükerrem'i sonunda açıkladı.

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Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.

Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.

NOW TV'de yaz sezonu yayınlanmaya başlayan Çift Kişilik Oda, kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak dizinin reklam gelirlerinin yetersizliği ve reytinglerde beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle dizi için erken final kararı alındı. 8. bölümüyle gelecek hafta ekrana veda edecek dizinin final çekimleri tamamlandı. Başrollerden Devrim Özkan'ın, Ulaş Tuna Astepe'ye vedası duygulandırdı.

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Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.

Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.

Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse OlurRTÜK cezası alması sonucu televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan program yeniden büyük ilgi gördü. Yeni bölümleriyle yayınlanacak programla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek. Ancak Dilan Polat, sosyal medyada yayılan iddiaları jet hızıyla yalanladı.

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Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu.

Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne ilk soruda joker kullanan yarışmacı damga vurdu. Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı, 2 bin TL değerindeki ilk soruda “Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler” gibi ifadelerin hangisinin tanıtımında yer aldığı sorusunu seyircilere sormuştu. Merve İrem Taşdemir'in ünlü futbolcunun eşi olduğu ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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