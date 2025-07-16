Dilan Polat Hakkındaki Kısmetse Olur İddiasından Çift Kişilik Oda Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterini canlandıran Emre Törün, 15 Temmuz günü vefat etti.
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Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından NOW için ekrana uyarlanan "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse bitti!
Kore dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda, NOW TV'de izleyiciyle buluşmuştu.
Gerçek mi, kurgu mu tartışmaları yıllardır bitmek bilmeyen Kısmetse Olur evreninden iki çift evlendi.
Merve İrem Taşdemir adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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