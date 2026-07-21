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Dev Anket: En Sevilen Kahveyi Seçiyoruz!

etiket Dev Anket: En Sevilen Kahveyi Seçiyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 11:31
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Kahve severleri topluca bir kahve dükkanında görebilirdiniz ama bugün bu testte bütün kahve severleri görebilirsiniz. 😅 Burada kafası karışık olanlara da, tek tip kahve sevenlere de, her gün farklı bir kahve içenlere de yer var!

En sevilen kahveyi seçelim mi?

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En sevdiğin sıcak kahveyi seçer misin?

En sevdiğin soğuk kahveyi seç şimdi!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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