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Değiştirmek Çok Pahalı! Mutfağınızı Kolayca Yenilemenizi Sağlayacak 12 Tüyo

etiket Değiştirmek Çok Pahalı! Mutfağınızı Kolayca Yenilemenizi Sağlayacak 12 Tüyo

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:02

Mutfak yenilemek isteyen ama buna yüksek bütçe ayıramayan okurlarımız için, dolaplarınızdaki küçük kusurları onaracak ve dolaplarınızı daha etkili kullanmanızı sağlayacak birbirinden güzel 12 ürünü içeriğimizde derledik. Ahşap cilası, onarım kalemi, dolap boyama seti, dolap ve çekmece içi düzenleyiciler ve daha fazlası içerikte.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 22.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Terlans Doğal Ahşap Cilası Gomalak 500 ml

1. Terlans Doğal Ahşap Cilası Gomalak 500 ml

Yıpranmış ahşap mutfak dolaplarınızda doğal bir bitiş istiyorsanız, Terlans Doğal Ahşap Cilasına bir şans verebilirsiniz. Üstelik şu an %10 indirimle 350 TL yerine 315 TL.

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2. Escest Ahşap Mobilya Onarım Seti

2. Escest Ahşap Mobilya Onarım Seti

Mutfak dolaplarınızın küçük bir dokunuşa ihtiyacı varsa, soyulan kenarlara ve köşelere onarım kalemleri ile müdahalede bulunabilirsiniz. Tamir etmenin en kolay yolu olan onarım kalem setinin fiyatı 128 TL.

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3. Rich/Selfy Decor - Adaçayı Yeşili Kendinden Vernikli Dolap Boyama Seti

3. Rich/Selfy Decor - Adaçayı Yeşili Kendinden Vernikli Dolap Boyama Seti

Dolaplarınızı değiştirmeden yenilemenizi sağlayacak boyama seti, mutfak dolaplarınızı eskisinden iyi hale getirmenin yollarından biri. Kendinden vernikli boyama setinin fiyatı 398 TL.

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4. Cata 10 Çipli Şerit LED Işık Aydınlatma Beyaz Işık 5 m

4. Cata 10 Çipli Şerit LED Işık Aydınlatma Beyaz Işık 5 m

Mutfağınıza bambaşka bir hava katacak olan LED şeritler, hem kullanıcılar tarafından çok sevilmiş, hem de oldukça uygun fiyatlı. 5 metre uzunluğundaki led şerit sadece 78 TL.

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5. Weikaya - Makrome Dolap Altı Meyve Hamağı

5. Weikaya - Makrome Dolap Altı Meyve Hamağı

Mutfak dolaplarınıza estetik görünüm katmanın tek yolu boyamak değil! Makrome örgüden yapılmış dolap altı meyve hamağı ile mutfak dolaplarınıza şıklık katabilirsiniz.

Burada.

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6. Mbillion - Kapaklı Dolap İçi Asma Çöp Kutusu

6. Mbillion - Kapaklı Dolap İçi Asma Çöp Kutusu

8 Litre kapasiteye sahip, dolap içi çöp kovası, depolama kısıtı yaşayanların çok seveceği bir ürün. Güçlü taşıma sağlayan askısı ve sızdırmaz paslanmaz çelik materyali ile mutfağınızda en çok kullandığınız ürün olacak. 

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7. DecoBella - 9 Bölmeli Çekmece İçi Kaşıklık

7. DecoBella - 9 Bölmeli Çekmece İçi Kaşıklık

Çatal kaşık çekmecenizdeki ürünlerin fazla yer kaplamasından şikayetçiyseniz, 9 bölmeli çekmece içi kaşıklık ile bu sorunu pratik bir şekilde çözebilirsiniz. 

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8. Bamboo Mate- Çekmece İçi Kilitli Torba ve Streç Film Düzenleyici

8. Bamboo Mate- Çekmece İçi Kilitli Torba ve Streç Film Düzenleyici

Zamanla kutusundan çıkan ve çekmecenin içinde birbirine giren alüminyum folyo, stres film, kilitli torba gibi ürünlerinizi düzenlemenizi sağlayacak Bamboo Mate organizer, mutfaktaki favori parçanız olacak.

Burada.

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9. IKEA Tencere Kapağı Düzenleyici

9. IKEA Tencere Kapağı Düzenleyici

Tencere kapaklarını dolap içinde üst üste dizerek düzenlemek oldukça zor. Ikea'nın katlanabilen tencere kapağı organizesi sayesinde, tencere kapaklarınız düzenli bir şekilde durabilecek.

Burada.

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10. OMAS Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi

10. OMAS Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi

Depolama ve yer sıkıntısı olan okurlarımız bu ürüne bayılacak. 3 katlı tekerlekli raf ünitesi ile mutfak dolabınıza sığmayan ya da her zaman elinizin altında olmasını istediğiniz ürünlerin ortalığı dağıtmasına engel olabilirsiniz.

Burada.

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11. Be&Gi - Yapışkanlı Kablo Tutucu Aparat

11. Be&Gi - Yapışkanlı Kablo Tutucu Aparat

AirFryer, kahve makinesi gibi küçük ev eşyalarınızın kablosu, dolap içinde birbirine karışıyor ve dağınıklığa sebep oluyorsa, kendinden yapışkanlı kablo tutucu aparat ile bu sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz.

Burada.

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12. Trend Pleksi - Çekmece İçi Baharat Organizeri

12. Trend Pleksi - Çekmece İçi Baharat Organizeri

Baharat çekmeceniz sık sık dağılıyorsa, tüm baharatları aynı anda görmenizi sağlayacak pleksi düzenleyicilere bir şans verebilirsiniz. Çekmecenizdeki karmaşaya son vermenizi sağlayacak pleksi düzenleyici burada.

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