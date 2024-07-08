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Daha Fazla Geç Olmadan Bilmen Gereken Cilt Bakım Tüyosu Ne?

etiket Daha Fazla Geç Olmadan Bilmen Gereken Cilt Bakım Tüyosu Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 18:01

Cildine en uygun bakım tüyosunu öğrenmek ister misin? O zaman haydi, hemen testi çöz ve cildine en iyi şekilde nasıl bakabileceğini keşfet! 👇

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1. Sabahları uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey nedir?

2. Peki cilt tipin nasıl?

3. Günlük cilt bakım rutinin nasıl?

4. Söyle bakalım, vazgeçemediğin cilt bakım ürünü hangisi?

5. Makyajını çıkarmadan uyur musun?

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6. Günde ne kadar su içiyorsun?

7. Hangisi senin güzellik alışkanlığını tanımlar?

8. Söyle bakalım, cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?

Nem bombası!

Verdiğin cevaplara göre senin cildin kuruluğa yatkın görünüyor. Günlük bakımında nemlendirici kullanmaya özen göstermeli ve bol su içmelisin. İhtiyacın olan nemi alabilmek için doğru cilt bakım ürünlerini seçmeye özen göstermelisin. Su bazlı nemlendiriciler ve hyaluronik asit içeren ürünler cildine çok iyi gelecek!

Temizlik şart!

Sen zaman zaman cilt bakımını atlıyorsun. Bazen üşeniyor ve bakım rutinini uygulamaktan vazgeçiyorsun. Bu nedenle bazen cildin yağlı ve sivilceli olabiliyor. Bu yüzden düzenli temizlik ve tonik kullanımı senin için çok önemli. Cilt tipine göre doğru ürünler seçmeye de özen göstermelisin. Salisilik asit içeren ürünler kullanarak cilt temizliğini ihmal etmemelisin.

Işıl ışıl cilt!

Cildin normal ama biraz mat görünüyor olabilir. Sen cilt bakımını atlamıyorsun ama her zaman doğru ürünleri seçtiğini söyleyemeyiz. Bakım rutininde, C vitamini serumları ve düzenli peeling kullanarak cildine ışıltı katabilir, daha canlı bir görünüm elde edebilirsin. Özellikle yaz aylarında cildine ışıltı katacak bu bakımı mutlaka denemelisin!

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