Daha Fazla Geç Olmadan Bilmen Gereken Cilt Bakım Tüyosu Ne?

Sen zaman zaman cilt bakımını atlıyorsun. Bazen üşeniyor ve bakım rutinini uygulamaktan vazgeçiyorsun. Bu nedenle bazen cildin yağlı ve sivilceli olabiliyor. Bu yüzden düzenli temizlik ve tonik kullanımı senin için çok önemli. Cilt tipine göre doğru ürünler seçmeye de özen göstermelisin. Salisilik asit içeren ürünler kullanarak cilt temizliğini ihmal etmemelisin.