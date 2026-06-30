Cüneyt Özdemir'den Deniz Göktaş Açıklaması: Avukat 'Yüzde 100 Cezalık Bir Şey Bu, Dava Açalım İsterseniz' Dedi
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş’ın kendisi hakkında yaptığı 'yasaklı madde' ile ilgili esprileri 'ağır ve asılsız ithamlar' olarak değerlendirdi. Özdemir, ''Avukat arkadaşımız aradı 'hemen dava açalım isterseniz.' dedi. Ben de 'ya bir dur' dedim' ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kendisiyle ilgili yapılan esprileri ağır ve asılsız ifadeler olarak niteleyerek tepki gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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