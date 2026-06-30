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Cüneyt Özdemir'den Deniz Göktaş Açıklaması: Avukat 'Yüzde 100 Cezalık Bir Şey Bu, Dava Açalım İsterseniz' Dedi

Cüneyt Özdemir'den Deniz Göktaş Açıklaması: Avukat 'Yüzde 100 Cezalık Bir Şey Bu, Dava Açalım İsterseniz' Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 08:45
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş’ın kendisi hakkında yaptığı 'yasaklı madde' ile ilgili esprileri 'ağır ve asılsız ithamlar' olarak değerlendirdi. Özdemir, ''Avukat arkadaşımız aradı 'hemen dava açalım isterseniz.' dedi. Ben de 'ya bir dur' dedim' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kendisiyle ilgili yapılan esprileri ağır ve asılsız ifadeler olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kendisiyle ilgili yapılan esprileri ağır ve asılsız ifadeler olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Göktaş'ı ABD'de seyahat ederken Santa Barbara'da verdiği mola sırasında izlediğini kaydeden Özdemir, 'Dedi ki, 'Ya bu Cüneyt'le Kenan beni çağırıyor.' dedi. 'Ben gitmiyorum' dedi. 'Şimdi ben nasıl gideceğim oraya' dedi. 'Zaten uyuşturucu almış kafası var, Cüneyt sürekli kahkahalar atıyor' dedi. 'İşte biraz azaltın falan' gibi bir laf etti sonrasında. Biz şoke olduk arabada yolda bunu dinlerken... Kenan'la birbirimize baktık, 'Ya acaba doğru mu duyduk?' diye şey yaptık. Espri de hani öyle çok da gülüp geçebileceğin bir espri değil. Hatta Kenan dedi ki, 'Ya Allah Allah biraz ağır olmadı mı ya?' dedi. Hani bizim bir uyuşturucuyla alakamız yok' diye konuştu. 

Özdemir, 'Ben YouTube'da ilk videoları çekmeye başladığımda, güldüğüm zaman insanlar, 'Ya bu neyin kafası? Esrarında Harman Oldum diye bir şarkı var falan, onu koyuyorlardı. İşte 'Adam delirdi' falan yapıyorlardı. Fakat Deniz'den böyle bir şey beklemiyoruz, ben de Kenan da. Hatta Kenan birkaç arkadaşını aradı Tuz Biber'den. 'Ya bu biraz ağır olmadı mı kardeşim? Türkiye'de böyle operasyonlar oluyor, insanlar bir ihbarla şey oluyor, sen gidiyorsun bunu tak diye böyle bir şey söylüyorsun. Avukat arkadaşımız aradı, dedi ki: 'Ya yüzde 100 cezalık bir şey bu' dedi. 'Hemen dava açalım isterseniz' dedi. Dedim, 'Ya bir dur.' Kenan'la dedik 'Ya bir duralım biz de yani, kimseyi aramaya gerek yok, boş ver.' ifadelerini kullandı. 

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: 'Biz de deriz ki eğer insanlar kahkaha attığı zaman illa aklına uyuşturucu geliyorsa... O kadar güldürüyor ki çünkü adam yaptığı esprilerle. Hani bizim kafamız böyle bu hale geliyorsa Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan. Ne kullanıyorsun ki bu kadar esprileri üretiyorsun? Bunlar kolay çıkmıyordur. Şimdi bize orada iki kahkaha attık diye hemen bilmem neci... 'Sen kim bilir neler kullanıyorsundur' burada diye düşündük. Neyse, dava falan açmayacağız tabii ki.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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