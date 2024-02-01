Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert İfadeler: 'Lümpen Faşistler, İslamsız Türklük Tanımı Yapıyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı 'Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde son dönemlerde gündemde olan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katıldığı programda son dönemde özellikle sosyal medyada yaşanan Kelime-i Tevhid bayrağı ve Türk-İslam tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Zaman zaman hadisle alay eden, hadisi küçümseyen kendini bilmezleri hep görüyoruz ama biliyorum ki sizler bunlara gereken dersi vereceksiniz.' dedi.
Bazı kesimlerce İslamın Türk'ten koparılmak istendiğini söyleyen Erdoğan, 'Türkiye karşıtı kimi çevrelerde çift kulvarlı kampanya yürütülüyor. Bunlardan ilki lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımıdır. 1300 yıllık tarihimiz bu şekilde yok sayılmaya çalışılıyor. Milletimize asli kimliğini kazandıran, tarihi, kültürel ve beşeri değerleri tahrip edilmek isteniyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, Türk Milleti'ni müzeye kaldırma teşebbüsüdür. Burada amaç milletin mayasını bozmak, mümkünse teslim almaktır.' ifadelerini kullandı.
'Şeriata düşmanlık, dinin kendisine husumettir'
Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
'İkincisinde şeriat düşmanlığı vardır. Şeriata düşmanlık, dininin kendisine husumettir. İnanıp inanmama, yaşayıp yaşamama tercih meselesidir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelime-i Tevhid'den habersiz cahil kesimlerce köpürtülmesidir. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli kimi baroları, Kelime-i Tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor, suç duyurusunda bulunabiliyor.
'Kelime-i Tevhit yazılı pankarttan rahatsız oluyorlar'
Kimi barolar çıkıyor kimi Kelime-i Tevhit yazılı bayraktan rahatsız oluyor. Suç duyurusunda bulunabiliyor. Kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetler, milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz diye tahkir edebiliyor. En büyük ikinci siyasi partisinin genel başkanı 'Çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor.
Bu tür menfi örnekleri uzatmak mümkün. Yaşadığımız her hadisede ülkemizde özellikle tek parti dönemiyle başlayan, vesayet dönemlerinde artan kimliksizleştirme politikaları Türkiye'ye dair hiçbir hayali, endişesi olmayan zihni ve kalbi sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır. Bu güruhun vasfı kibridir, nobranlığıdır. Bunlar Anadolu insanını aşağılamayı tercih ettiler. Batı kadar bile kendi insanını tanıma gayreti göstermediler. Kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler.'