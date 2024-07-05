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Columbia’dan Outdoor Ventures’e Çok Satan Erkek Gömlek Modelleri

etiket Columbia’dan Outdoor Ventures’e Çok Satan Erkek Gömlek Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 14:27

Dubinik, Outdoor Ventures, Columbia, Remxi gibi önde gelen markaların dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunan en çok satan gömleklerini sizler için derledik. Kaliteli kumaşları ve fonksiyonel tasarımlarıyla outdoor etkinliklerden günlük kullanıma kadar geniş bir kullanım alanı sağlayan gömlekleri içerikte bulabilirsiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Columbia - Bahama II Kısa Kollu Erkek Gömlek

1. Columbia - Bahama II Kısa Kollu Erkek Gömlek

Columbia Bahama II Kısa Kollu Erkek Gömlek, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunar. Hızlı kuruyan kumaşı ve nefes alabilir yapısı, sıcak havalarda serin kalmanızı sağlar. Ayrıca, UV koruması ile cildinizi zararlı güneş ışınlarından koruyarak açık hava aktivitelerinizde ideal bir tercihtir.

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2. Columbia - Tamiami II Erkek Uzun Kollu Gömlek

2. Columbia - Tamiami II Erkek Uzun Kollu Gömlek

Columbia Tamiami II Erkek Uzun Kollu Gömlek, doğa tutkunları ve maceraperestler için ideal bir seçimdir. Hızlı kuruyan ve nemi emen özel kumaşı, tüm gün konforlu kalmanızı sağlar. UPF 40 güneş koruması ile cildinizi zararlı UV ışınlarından korurken, kol katlama özelliği ile de pratik bir kullanım sunar.

Burada.

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3. 33,000Ft - Erkek Uzun Kollu Nefes Alan Fonksiyonel Gömlek

3. 33,000Ft - Erkek Uzun Kollu Nefes Alan Fonksiyonel Gömlek

33,000Ft Erkek Uzun Kollu Nefes Alan Fonksiyonel Gömlek, aktif yaşam tarzını benimseyen erkekler için mükemmel bir tercihtir. Nefes alabilen ve teri hızla emen kumaşı, gün boyu kuru ve rahat kalmanızı sağlar. Modern tasarımı ve dayanıklı yapısıyla, hem günlük kullanımda hem de açık hava aktivitelerinde şıklığınızı korumanıza yardımcı olur.

Burada.

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4. Magcomsen - Erkek Dış Mekan Gömleği Uv Korumalı

4. Magcomsen - Erkek Dış Mekan Gömleği Uv Korumalı

Magcomsen Erkek Dış Mekan Gömleği UV Korumalı, açık hava maceraları için mükemmel bir seçimdir. UV korumalı kumaşı, zararlı güneş ışınlarına karşı cildinizi korurken, nefes alabilir yapısı konfor sağlar. Dayanıklı ve hafif tasarımı sayesinde hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kullanımlarda ideal bir performans sunar.

Burada.

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5. Outdoor Ventures Erkek Uzun Kollu Gömlek

5. Outdoor Ventures Erkek Uzun Kollu Gömlek

Outdoor Ventures Erkek Uzun Kollu Gömlek, macera severler için tasarlanmış şık ve işlevsel bir üründür. Nefes alabilir ve ter emici kumaşı, yoğun aktiviteler sırasında bile rahatlık sağlar. UV koruması ve dayanıklı yapısıyla, hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kullanımlarda mükemmel bir performans sunar.

Burada.

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6. Columbia - Silver Ridge2.0 Erkek Uzun Kollu Gömlek

6. Columbia - Silver Ridge2.0 Erkek Uzun Kollu Gömlek

Columbia Silver Ridge 2.0 Erkek Uzun Kollu Gömlek, doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri için tasarlanmış üstün performanslı bir üründür. Omni-Wick teknolojisi ile nemi hızla uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar. UPF 50 güneş koruması ve havalandırma panelleri ile, güneşin zararlı etkilerinden korunurken serin kalmanıza yardımcı olur.

Burada.

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7. Magcomsen - Erkek Outdoor Taktik Gömlek

7. Magcomsen - Erkek Outdoor Taktik Gömlek

Magcomsen Erkek Outdoor Taktik Gömlek, zorlu koşullarda üstün performans ve dayanıklılık sunar. Nefes alabilen ve hızlı kuruyan kumaşı, her türlü hava koşulunda rahatlık sağlar. Çok sayıda cep ve taktik özellikleri ile outdoor aktivitelerinizde hem fonksiyonel hem de pratik bir kullanım sunar.

Burada.

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8. Columbia - Cornell Woods Flannel Erkek Uzun Kollu Gömlek

8. Columbia - Cornell Woods Flannel Erkek Uzun Kollu Gömlek

Columbia Cornell Woods Flannel Erkek Uzun Kollu Gömlek, hem şıklığı hem de sıcaklığı bir arada sunan mükemmel bir kış klasiğidir. Yumuşak ve dayanıklı flanel kumaşı, soğuk havalarda rahat ve sıcak kalmanızı sağlar. Zamansız desenleri ve kaliteli işçiliği ile hem günlük kullanımda hem de outdoor aktivitelerinde ideal bir tercihtir.

Burada.

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9. Little Donkey Andy - Erkek UPF 50+ UV Korumalı Gömlek

9. Little Donkey Andy - Erkek UPF 50+ UV Korumalı Gömlek

Little Donkey Andy Erkek UPF 50+ UV Korumalı Gömlek, açık hava aktiviteleri için mükemmel bir seçenektir. Yüksek düzeyde UV koruması sunan bu gömlek, zararlı güneş ışınlarına karşı cildinizi güvenle korur. Hızlı kuruyan ve nefes alabilen kumaşı ile sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlar.

Burada.

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10. Columbia - Bahama II Erkek Uzun Kollu Gömlek

10. Columbia - Bahama II Erkek Uzun Kollu Gömlek

Columbia Bahama II Erkek Uzun Kollu Gömlek, su sporları ve açık hava aktiviteleri için tasarlanmış şık ve fonksiyonel bir gömlektir. Hızlı kuruyan ve nemi emen kumaşı, gün boyu konfor sağlar. UPF 50 güneş koruması ve havalandırma panelleri ile cildinizi zararlı UV ışınlarından korurken, serin ve rahat kalmanıza yardımcı olur.

Burada.

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11. Dubinik® - Erkek Kot Gömlek

11. Dubinik® - Erkek Kot Gömlek

Erkek gömleklerinde çok satanlarda uzun süredir yerini koruyan Dubinik erkek kot gömlek, günlük kombinlerde kullanılabilecek hem şık, hem dayanıklı hem de kaliteli bir parça.

Burada.

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12. Remxi - Erkek Keten Gömlek

12. Remxi - Erkek Keten Gömlek

Plaj tarzınıza bile uyacak olan şık gömlek, keten kumaşı ile yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden. 

Burada bulabilirsiniz.

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