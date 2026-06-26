Çöl Havasından Günde 1000 Litre Su Çeken Cihaz Geliştirildi

Cihazın temelinde MOF adı verilen metal-organik kafes yapılar bulunuyor. Bu malzemeler, moleküler ölçekte çok sayıda boşluğa sahip oldukları için havadaki su moleküllerini yakalayabiliyor. Bir anlamda gelişmiş bir sünger gibi davranıyorlar.

Hava cihazın içinden geçtiğinde MOF malzemeleri su moleküllerini gözeneklerinde tutuyor. Daha sonra güneş ışığı ya da düşük sıcaklıklı ısı yardımıyla bu nem serbest bırakılıyor ve yoğunlaştırılarak sıvı suya dönüştürülüyor.

Sistemin en dikkat çekici tarafı ise çok düşük nem oranlarında bile çalışabilmesi. Kaynaklara göre cihaz, yüzde 20’nin altındaki nem seviyelerinde bile havadan su toplayabiliyor. Bu da onu özellikle çöl bölgeleri, kurak yerleşimler ve afet sonrası altyapısı zarar gören alanlar için önemli hale getiriyor.