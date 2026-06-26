Çöl Havasından Günde 1000 Litre Su Çeken Cihaz Geliştirildi
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Dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişim giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Kuraklık, iklim değişikliği ve altyapı yetersizliği nedeniyle milyonlarca insan güvenilir su kaynaklarına ulaşmakta zorlanıyor.
Nobel ödüllü kimyager Omar Yaghi’nin geliştirdiği yeni cihaz ise bu soruna oldukça dikkat çekici bir çözüm sunuyor.
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Kuru havadan bile su çekebiliyor
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Günde 1000 litreye kadar temiz su üretebiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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