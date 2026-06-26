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Çöl Havasından Günde 1000 Litre Su Çeken Cihaz Geliştirildi

Çöl Havasından Günde 1000 Litre Su Çeken Cihaz Geliştirildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 20:19
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Dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişim giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Kuraklık, iklim değişikliği ve altyapı yetersizliği nedeniyle milyonlarca insan güvenilir su kaynaklarına ulaşmakta zorlanıyor.

Nobel ödüllü kimyager Omar Yaghi’nin geliştirdiği yeni cihaz ise bu soruna oldukça dikkat çekici bir çözüm sunuyor.

Kaynak

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Kuru havadan bile su çekebiliyor

Kuru havadan bile su çekebiliyor

Cihazın temelinde MOF adı verilen metal-organik kafes yapılar bulunuyor. Bu malzemeler, moleküler ölçekte çok sayıda boşluğa sahip oldukları için havadaki su moleküllerini yakalayabiliyor. Bir anlamda gelişmiş bir sünger gibi davranıyorlar.

Hava cihazın içinden geçtiğinde MOF malzemeleri su moleküllerini gözeneklerinde tutuyor. Daha sonra güneş ışığı ya da düşük sıcaklıklı ısı yardımıyla bu nem serbest bırakılıyor ve yoğunlaştırılarak sıvı suya dönüştürülüyor.

Sistemin en dikkat çekici tarafı ise çok düşük nem oranlarında bile çalışabilmesi. Kaynaklara göre cihaz, yüzde 20’nin altındaki nem seviyelerinde bile havadan su toplayabiliyor. Bu da onu özellikle çöl bölgeleri, kurak yerleşimler ve afet sonrası altyapısı zarar gören alanlar için önemli hale getiriyor.

Günde 1000 litreye kadar temiz su üretebiliyor

Günde 1000 litreye kadar temiz su üretebiliyor

Omar Yaghi’nin şirketi Atoco tarafından geliştirilen sistemin, günde 1000 litreye kadar temiz su üretebildiği belirtiliyor. Yaklaşık 6 metrelik bir konteyner boyutunda tasarlanan cihaz, merkezi elektrik ya da su altyapısına bağlı olmadan çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.

Bu özellik, özellikle kasırga, kuraklık ya da altyapı çökmesi gibi durumlarda büyük önem taşıyor. Geleneksel su arıtma ve deniz suyunu tuzdan arındırma yöntemleri çoğu zaman yüksek enerjiye ve büyük tesislere ihtiyaç duyarken, bu sistem havadaki nemi kullanarak daha taşınabilir bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Yaghi’ye göre bu teknoloji gelecekte insanların kendi suyunu yerel olarak üretebildiği yeni bir dönemin kapısını açabilir. Tıpkı güneş panellerinin evlere kendi elektriğini üretme imkanı sağlaması gibi, MOF tabanlı su cihazları da su kaynaklarına bağımlılığı azaltabilecek bir sistem olarak görülüyor. Ancak bu teknolojinin geniş ölçekte yaygınlaşması için maliyet, üretim kapasitesi ve uzun vadeli kullanım gibi konularda daha fazla çalışma gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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