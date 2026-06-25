80 Tonluk Betonları Kıyılara Tek Tek Dizerek Kalkan Kurdular

Tetrapodların hikayesi 1950 yılında Fransa’da başladı. Grenoble’daki bir hidrolik laboratuvarında geliştirilen bu tasarımın ilk uygulamalarından biri Fas’ın Kazablanka kentindeki bir enerji tesisinde deniz suyu girişini korumak için yapıldı.

Zamanla sistem birçok ülkeye yayıldı. Japonya ise tetrapodları en yoğun kullanan ülkelerden biri haline geldi. Ülkenin yaklaşık 35 bin kilometrelik kıyı şeridinde limanlar, deniz duvarları, dolgu alanları ve beton kıyı koruma yapıları önemli yer tutuyor.

Yine de bu yöntem tamamen tartışmasız değil. Tetrapodlar kıyıları dalgalara karşı koruyabilse de doğal sahil görünümünü değiştirdiği, bazı bölgelerde tortu akışını etkileyebildiği ve ekosistem üzerinde baskı yaratabildiği için eleştiriliyor. Buna rağmen fırtına ve erozyon riski yüksek bölgelerde hâlâ en yaygın kıyı savunma yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor.