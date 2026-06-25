80 Tonluk Betonları Kıyılara Tek Tek Dizerek Kalkan Kurdular
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Japonya kıyılarında denize doğru dizilmiş dev beton bloklar, uzaktan bakıldığında tuhaf bir heykel yerleştirmesini andırabiliyor. Ancak bu dört kollu yapılar aslında kıyıları, limanları ve sahil tesislerini güçlü dalgalara karşı korumak için kullanılıyor. Tetrapod olarak bilinen beton bloklar, özellikle tayfunlar, fırtına dalgaları ve kıyı erozyonuyla mücadele eden ülkelerde önemli bir mühendislik çözümü olarak görülüyor.
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Dalgaya duvar gibi değil, ağ gibi karşı koyuyor
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Fransa’da geliştirildi, Japonya’da yaygınlaştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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