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80 Tonluk Betonları Kıyılara Tek Tek Dizerek Kalkan Kurdular

80 Tonluk Betonları Kıyılara Tek Tek Dizerek Kalkan Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 08:32
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Japonya kıyılarında denize doğru dizilmiş dev beton bloklar, uzaktan bakıldığında tuhaf bir heykel yerleştirmesini andırabiliyor. Ancak bu dört kollu yapılar aslında kıyıları, limanları ve sahil tesislerini güçlü dalgalara karşı korumak için kullanılıyor. Tetrapod olarak bilinen beton bloklar, özellikle tayfunlar, fırtına dalgaları ve kıyı erozyonuyla mücadele eden ülkelerde önemli bir mühendislik çözümü olarak görülüyor.

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Dalgaya duvar gibi değil, ağ gibi karşı koyuyor

Dalgaya duvar gibi değil, ağ gibi karşı koyuyor

Tetrapodların en dikkat çeken özelliği, dalgaya düz bir beton duvar gibi karşı koymaması. Dört kollu yapıları sayesinde suyun blokların arasından geçmesine izin veriyor ve dalga enerjisini farklı yönlere dağıtıyor.

Bu sayede dalganın kıyıya tek bir sert darbeyle ulaşması yerine, enerji blokların arasındaki boşluklarda kırılıyor. Tetrapodlar üst üste dizildiğinde birbirine kilitlenen üç boyutlu bir yapı oluşturuyor ve bu da onları güçlü dalgalara karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Fransa’da geliştirildi, Japonya’da yaygınlaştı

Fransa’da geliştirildi, Japonya’da yaygınlaştı

Tetrapodların hikayesi 1950 yılında Fransa’da başladı. Grenoble’daki bir hidrolik laboratuvarında geliştirilen bu tasarımın ilk uygulamalarından biri Fas’ın Kazablanka kentindeki bir enerji tesisinde deniz suyu girişini korumak için yapıldı.

Zamanla sistem birçok ülkeye yayıldı. Japonya ise tetrapodları en yoğun kullanan ülkelerden biri haline geldi. Ülkenin yaklaşık 35 bin kilometrelik kıyı şeridinde limanlar, deniz duvarları, dolgu alanları ve beton kıyı koruma yapıları önemli yer tutuyor.

Yine de bu yöntem tamamen tartışmasız değil. Tetrapodlar kıyıları dalgalara karşı koruyabilse de doğal sahil görünümünü değiştirdiği, bazı bölgelerde tortu akışını etkileyebildiği ve ekosistem üzerinde baskı yaratabildiği için eleştiriliyor. Buna rağmen fırtına ve erozyon riski yüksek bölgelerde hâlâ en yaygın kıyı savunma yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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