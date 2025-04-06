Coğrafyan Ne Kadar İyi?

Coğrafya, sadece okullarda öğretilen bir ders değil, aynı zamanda dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayan bir bilimdir. Dünyanın en yüksek dağı, en uzun nehri ya da en büyük çölü gibi temel bilgileri biliyor musun? Peki ya ülkelerin başkentleri, doğal oluşumlar veya kıtalarla ilgili detaylar hakkında ne kadar bilgilisin?

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