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Coğrafyan Ne Kadar İyi?

Coğrafyan Ne Kadar İyi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 17:01

Coğrafya, sadece okullarda öğretilen bir ders değil, aynı zamanda dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayan bir bilimdir. Dünyanın en yüksek dağı, en uzun nehri ya da en büyük çölü gibi temel bilgileri biliyor musun? Peki ya ülkelerin başkentleri, doğal oluşumlar veya kıtalarla ilgili detaylar hakkında ne kadar bilgilisin? 

Hadi teste!

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1. Hangi ülke, hem Afrika hem de Asya kıtalarında toprağa sahiptir?

1. Hangi ülke, hem Afrika hem de Asya kıtalarında toprağa sahiptir?

2. Hangi ülkenin başkenti, ülkenin en büyük şehri değildir?

2. Hangi ülkenin başkenti, ülkenin en büyük şehri değildir?

3. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru hangi okyanusta yer alır?

3. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru hangi okyanusta yer alır?

4. Everest Dağı’nın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık kaç metredir?

4. Everest Dağı’nın deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık kaç metredir?

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dört resmi dili vardır?

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dört resmi dili vardır?
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6. Güney Amerika’nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

6. Güney Amerika’nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

7. Dünyanın en büyük aktif yanardağı hangisidir?

7. Dünyanın en büyük aktif yanardağı hangisidir?

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin hiçbir zaman sömürgesi olmamıştır?

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin hiçbir zaman sömürgesi olmamıştır?

9. Avrupa’da yer alan en uzun nehir hangisidir?

9. Avrupa’da yer alan en uzun nehir hangisidir?

10. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir?

10. Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir?
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11. Dünyanın en büyük mercan resifi hangisidir?

11. Dünyanın en büyük mercan resifi hangisidir?

12. Hangi kıta en fazla ülkeye ev sahipliği yapar?

12. Hangi kıta en fazla ülkeye ev sahipliği yapar?

13. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi hangisidir?

13. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi hangisidir?

14. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ekvator çizgisi üzerinde yer alır?

14. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ekvator çizgisi üzerinde yer alır?

15. Hangi çöl, en kuru çöl olarak bilinir?

15. Hangi çöl, en kuru çöl olarak bilinir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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