Çocukken Yaptıkları Birtakım Tuhaf Davranışlarına Gülmeye Doyamayacağımız 12 Kişi
Çocukken Yaptıkları Birtakım Tuhaf Davranışlarına Gülmeye Doyamayacağımız 12 Kişi
İnsanlar çocukken çok tuhaf şeyler yapabiliyor ve söyleyebiliyorlar. Her birimiz zamanında bu tip bir şeyler yaşamışızdır. Gelin insanlar çocukken ne gibi tuhaf şeyler yapmışlar birlikte bakalım!
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1. ''Annemin bir arkadaşı, uzun süredir ilişkisi olduğu erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bizimle yaşamaya başlamıştı.''
2. ''Yerin altında bir ev yapabileceğimi düşünerek arka bahçemizde bir çukur kazmıştım.''
3. ''Annem yemek yapıyordu ve beni tencereye dokunmamam için uyardı.''
4. ''4 yaşlarında falandım. Aynada sürekli kendime bakıyordum. O yaştaki çocukları bilirsiniz.''
5. ''Küçükken bulaşıkları alıp sürekli tuvaletin içine koyuyormuşum.''
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6. ''7 yaşlarındayken annemle alışverişe gitmiştik.''
7. ''Babama kilolu ve kel bir adamı gösterdim ve ''Bak baba! Bu Homer Simpson!''dedim.''
8. ''Annem ve teyzem konuşurken teyzemin ağzı açıkken çiğneyebildiğine dair bir şeyler duymuştum.''
9. ''6 yaşındayken bir palyaço ile birlikte doğum günü partisine gittim.''
10. ''Ailemle alışverişe gidiyorduk ve park etmek için bekledikleri yere başka bir kadın arabasını park etti.''
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11. ''Küçükken babam, kardeşim ve ben havuza gitmiştik.''
12. ''Anneme oyuncak tavşanımın nasıl para kazandığını sormuştum.''
Siz de çocukken böyle ilginç şeyler yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım!
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