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Çocukken Yaptıkları Birtakım Tuhaf Davranışlarına Gülmeye Doyamayacağımız 12 Kişi

Çocukken Yaptıkları Birtakım Tuhaf Davranışlarına Gülmeye Doyamayacağımız 12 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 09:46

İnsanlar çocukken çok tuhaf şeyler yapabiliyor ve söyleyebiliyorlar. Her birimiz zamanında bu tip bir şeyler yaşamışızdır. Gelin insanlar çocukken ne gibi tuhaf şeyler yapmışlar birlikte bakalım!

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1. ''Annemin bir arkadaşı, uzun süredir ilişkisi olduğu erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bizimle yaşamaya başlamıştı.''

1. ''Annemin bir arkadaşı, uzun süredir ilişkisi olduğu erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra bizimle yaşamaya başlamıştı.''

''Dediğine göre üçümüz dışarıya çıktığımızda rasgele adamlara gidip onunla çıkmak isteyip istemediklerini soruyormuşum.''

2. ''Yerin altında bir ev yapabileceğimi düşünerek arka bahçemizde bir çukur kazmıştım.''

2. ''Yerin altında bir ev yapabileceğimi düşünerek arka bahçemizde bir çukur kazmıştım.''

''Sonra bir gün annem yıkadığı çamaşırları asmaya giderken içine düştü. Neyse ki bir şey olmadı.''

3. ''Annem yemek yapıyordu ve beni tencereye dokunmamam için uyardı.''

3. ''Annem yemek yapıyordu ve beni tencereye dokunmamam için uyardı.''

''Bende gidip ''Neye? Buna mı?'' diyerek dokundum. Onu suçlamıyorum. Bu tamamen benim hatam''

4. ''4 yaşlarında falandım. Aynada sürekli kendime bakıyordum. O yaştaki çocukları bilirsiniz.''

4. ''4 yaşlarında falandım. Aynada sürekli kendime bakıyordum. O yaştaki çocukları bilirsiniz.''

''Bir gün tenceredeki yansımama bakarken yüzümü fazla yaklaştırdım. İşin kötü yanı ocakta olması ve içinde yemek pişiyor olmasıydı.''

5. ''Küçükken bulaşıkları alıp sürekli tuvaletin içine koyuyormuşum.''

5. ''Küçükken bulaşıkları alıp sürekli tuvaletin içine koyuyormuşum.''

''Annem ne yaptığımı sorunca da bulaşık yıkadığımı söylüyormuşum.''

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6. ''7 yaşlarındayken annemle alışverişe gitmiştik.''

6. ''7 yaşlarındayken annemle alışverişe gitmiştik.''

''Sonra kıyafet denemek için kabine girdi. Onun olduğu kabini bulana kadar diğer tüm kabinlere göz attım.''

7. ''Babama kilolu ve kel bir adamı gösterdim ve ''Bak baba! Bu Homer Simpson!''dedim.''

7. ''Babama kilolu ve kel bir adamı gösterdim ve ''Bak baba! Bu Homer Simpson!''dedim.''

8. ''Annem ve teyzem konuşurken teyzemin ağzı açıkken çiğneyebildiğine dair bir şeyler duymuştum.''

8. ''Annem ve teyzem konuşurken teyzemin ağzı açıkken çiğneyebildiğine dair bir şeyler duymuştum.''

''Bir süre sonra, kız kardeşimde dahil hepimiz beraber arabadayken bunu bağırarak söyledim.''

9. ''6 yaşındayken bir palyaço ile birlikte doğum günü partisine gittim.''

9. ''6 yaşındayken bir palyaço ile birlikte doğum günü partisine gittim.''

''Palyaço bize bir sır verdi ve o yaşta hala bez taktığını söyledi. Kimseye söylemeyeceğimize dair bize güveniyordu. Eve gidince anneme palyaçonun bir sırrı olduğunu fakat bunu kimseyle paylaşamayacağımı söyledim. Çünkü adamın bez giydiği için utandığını düşündüm. Sonra annem ağlayıp sırrı söylememi istedi. Nedenini ancak büyüyünce anlayabildim.''

10. ''Ailemle alışverişe gidiyorduk ve park etmek için bekledikleri yere başka bir kadın arabasını park etti.''

10. ''Ailemle alışverişe gidiyorduk ve park etmek için bekledikleri yere başka bir kadın arabasını park etti.''

''Tabii ailem kadının arkasından kötü sözler söyledi. Sonra asansörde kadınla denk geldik ve kadına ''Ailemin arabada sizin hakkınızda neler söylediğini size söyleyemem.''dedim. Ailem resmen yerin dibine girdi.''

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11. ''Küçükken babam, kardeşim ve ben havuza gitmiştik.''

11. ''Küçükken babam, kardeşim ve ben havuza gitmiştik.''

''Kardeşimle ben bunun komik olacağını düşünüp, ''Bu adam bizim babamız değil. Onu tanımıyoruz!'' diye bağırdık Bizi hemen oradan çıkardı. Onun için zor bir durum olmuş olmalı...''

12. ''Anneme oyuncak tavşanımın nasıl para kazandığını sormuştum.''

12. ''Anneme oyuncak tavşanımın nasıl para kazandığını sormuştum.''

''Bir süre astronot mu, araba yarışçısı mı itfaiyeci mi diye tahmin etmeye çalıştım ama sonra annem ''Onun bir işi olamaz çünkü o oyuncak.'' dedi ve bana bir deliymişim gibi bakış attı. ''

Siz de çocukken böyle ilginç şeyler yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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