Çocuğunuz LGS'ye Ne Kadar Hazır?

Çocuğunun liseye geçiş sınavına hazır olduğunu düşünmüyoruz. Sınava daha çok yoğunlaşmalı ve eksikliklerini gidermeli. Bu söylediklerimiz bir ebeveyn olarak seni üzmesin çünkü sınava henüz çok zaman olduğu için endişelenmeye gerek yok. Eksikliklerini gidermek için fazlasıyla vakti var. Bu sebeple onun başarılı olacağına dair inancımız tam!