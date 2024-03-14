Çocuğunuz LGS'ye Ne Kadar Hazır?
Çocuğunuz LGS'ye Ne Kadar Hazır?
Bu soruları çözerek çocuğunun liseye geçiş sınavına ne kadar hazır olduğunu değerlendirebilirsin. Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Çocuğun günde kaç saat çalışıyor?
2. Çocuğun okul sınavları öncesinde genellikle nasıl hissediyor?
3. Hedef olarak seçtiği bir lise var mı?
4. Çocuğunun konu tekrarı yapma alışkanlığı var mı?
5. Peki, sınav esnasında zaman yönetimi konusunda ne kadar başarılı? Puanlar mısın?
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6. Çocuğun günde ortalama kaç soru çözüyordur?
7. Aramızda kalacak :) Yeterince çalıştığını düşünüyor musun?
8. Son olarak, soruları çözerken dikkatli ve sabırlı olduğunu düşünüyor musun?
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