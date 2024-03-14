Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
LGS
Çocuğunuz LGS'ye Ne Kadar Hazır?

etiket Çocuğunuz LGS'ye Ne Kadar Hazır?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 12:04

Bu soruları çözerek çocuğunun liseye geçiş sınavına ne kadar hazır olduğunu değerlendirebilirsin. Hazırsan başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım. Çocuğun günde kaç saat çalışıyor?

2. Çocuğun okul sınavları öncesinde genellikle nasıl hissediyor?

3. Hedef olarak seçtiği bir lise var mı?

4. Çocuğunun konu tekrarı yapma alışkanlığı var mı?

5. Peki, sınav esnasında zaman yönetimi konusunda ne kadar başarılı? Puanlar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çocuğun günde ortalama kaç soru çözüyordur?

7. Aramızda kalacak :) Yeterince çalıştığını düşünüyor musun?

8. Son olarak, soruları çözerken dikkatli ve sabırlı olduğunu düşünüyor musun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çok hazır!

Çocuğun liseye geçiş sınavına tam anlamıyla hazır. Hayalleri için elinden gelen her şeyi, hatta fazlasını yapıyor. Başarılı olacağından eminiz. Onun azmi ve çalışma disiplini gelecekteki başarısının temelini oluşturuyor. Çok iyi yerlerde görmemiz, ismini yüksek mevkilere kazımamıza az kalmış belli :)

Hazır!

Çocuğun gerçekten başarılı olmak istiyor ve bu uğurda çalışmaya hazır, ancak biraz daha sakin olması gerekiyor. Stresle başa çıkmak için rahatlama teknikleri ve zaman yönetimi becerileri üzerinde çalışmaya hazır olmalı. Tüm bunları hallettiğinde içindeki motivasyon ve azimle gelecekteki başarısını garantileyecek.

Pek hazır görünmüyor!

Çocuğunun liseye geçiş sınavına hazır olduğunu düşünmüyoruz. Sınava daha çok yoğunlaşmalı ve eksikliklerini gidermeli. Bu söylediklerimiz bir ebeveyn olarak seni üzmesin çünkü sınava henüz çok zaman olduğu için endişelenmeye gerek yok. Eksikliklerini gidermek için fazlasıyla vakti var. Bu sebeple onun başarılı olacağına dair inancımız tam!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?