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CNN Türk Canlı Yayınında Sunucuyu Şaşırtan Söz: “İsrail Görmezse Gözlerine Sokarız”

CNN Türk Canlı Yayınında Sunucuyu Şaşırtan Söz: “İsrail Görmezse Gözlerine Sokarız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.12.2024 - 20:52

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CNN Türk canlı yayınında MİT’in Suriye’de PKK’ya yaptığı operasyonu değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, yorumlarını yaparken “Ortada bir iş birliği var, bu iş birliğini bozacak olan da Türk aklıdır. Bunu Suriye de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmezse gözüne sokarız onun” dedi. 

Sunucu Meltem Bozbeyoğlu ise Caşın’ın gözüne yerine başka bir kelime kullandığını düşünerek 'Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam” sözleriyle söylenenleri geçiştirmeye çalıştı. 

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İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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