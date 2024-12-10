CNN Türk Canlı Yayınında Sunucuyu Şaşırtan Söz: “İsrail Görmezse Gözlerine Sokarız”

CNN Türk canlı yayınında MİT’in Suriye’de PKK’ya yaptığı operasyonu değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, yorumlarını yaparken “Ortada bir iş birliği var, bu iş birliğini bozacak olan da Türk aklıdır. Bunu Suriye de görüyor dünya da görüyor. İsrail görmezse gözüne sokarız onun” dedi.

Sunucu Meltem Bozbeyoğlu ise Caşın’ın gözüne yerine başka bir kelime kullandığını düşünerek 'Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam” sözleriyle söylenenleri geçiştirmeye çalıştı.