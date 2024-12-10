İsrail’den Yeni Suriye Kararı: Suriye’nin Güneyinde Askeri Üs Kurulacak!
İsrail’den Yeni Suriye Kararı: Suriye’nin Güneyinde Askeri Üs Kurulacak!
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İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hayfa kentindeki donanma üssünü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.
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Katz, İsrail Donanması'nın Suriye'de stratejik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik geniş çaplı bir harekatın parçası olarak dün gece Suriye Donanması'na ait filoyu büyük bir başarıyla imha ettiğini duyurdu.
İsrail güçlerinin Suriye ile Golan Tepeleri arasındaki tampon bölgeye yerleştiğini belirten Katz, İsrail'e yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için Suriye'nin güneyinde kalıcı bir İsrail varlığı olmaksızın orduya “savunma bölgesi” oluşturulması talimatı verdiğini söyledi.
Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grupların liderlerini uyaran Katz, “Esad'ın yolunu izleyenlerin sonu Esad gibi olacak” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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