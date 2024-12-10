Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin Bir Kez Daha Bölünmesine İzin Veremeyiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin Bir Kez Daha Bölünmesine İzin Veremeyiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda Suriye’de yaşananlara bir kez daha değindi. “Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır” dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye’de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medaya hesabından da paylaşılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Esad gitti demokrasi ve barış geldi :)) Htş ve el nusra terör listemiz de değil mi. Bunlar şuan daeş ile birlikte kırsallarda köylerde sivil katliamı yapıyor... Devamını Gör
Reis demek istiyor ki "Vaziyet alın Suriye bölünecek"
Üstün hizmet madalyasına güncelleme geliyor dikkattt‼️🏅
Gazze içinde öle dedin reiz adamlar gazzenin içinden geçti suriyeye geldi )) hala atar gider )