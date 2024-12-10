Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin Bir Kez Daha Bölünmesine İzin Veremeyiz”

“Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır.

Bu saatten sonra Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz.

Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz.

Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz.

Birilerinin sırtını dayadığı güçlerden aldığı cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.

Suriye’nin birliğini, kardeşliğini yeniden tesis etmeye yaklaştığı bir dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz.

İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK-PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.

Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir.

Türkiye; siyasi, diplomatik, ekonomik, askerî tüm kapasitesiyle bu tarihî mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır.”