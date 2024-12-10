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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin Bir Kez Daha Bölünmesine İzin Veremeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye'nin Bir Kez Daha Bölünmesine İzin Veremeyiz”

Recep Tayyip Erdoğan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.12.2024 - 17:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda Suriye’de yaşananlara bir kez daha değindi. “Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır” dedi. 

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye’de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Suriye’de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medaya hesabından da paylaşılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medaya hesabından da paylaşılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır. 

Bu saatten sonra Suriye’nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz.                             

Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. 

Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz.

Birilerinin sırtını dayadığı güçlerden aldığı cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.

Suriye’nin birliğini, kardeşliğini yeniden tesis etmeye yaklaştığı bir dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz.

İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK-PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.  

Böylece Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir. 

Türkiye; siyasi, diplomatik, ekonomik, askerî tüm kapasitesiyle bu tarihî mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Kzlt

Esad gitti demokrasi ve barış geldi :)) Htş ve el nusra terör listemiz de değil mi. Bunlar şuan daeş ile birlikte kırsallarda köylerde sivil katliamı yapıyor... Devamını Gör

yoruma gelen

Reis demek istiyor ki "Vaziyet alın Suriye bölünecek"

Arwen

Üstün hizmet madalyasına güncelleme geliyor dikkattt‼️🏅

Erbil Ozkaya

Gazze içinde öle dedin reiz adamlar gazzenin içinden geçti suriyeye geldi )) hala atar gider )