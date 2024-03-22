Cizre'de Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti: Bir Kişi Selden Kurtuldu, Başkasını Kurtarırken Yine Sele Kapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanakla oluşan selde akıntıya kapılan bir kişi, tutunarak kurtulmayı başardı. Ancak arkasından gelen 1 kişiyi kurtarmak isterken yine sele kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Şırnak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.