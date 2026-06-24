Çin'de İnşa Edilen Devasa Yapı Günlerin Süresini Uzatıyor!

BBC Science'ın aktardığına göre, 2011’de Japonya’da meydana gelen ve Fukushima nükleer kazasına yol açan deprem, Dünya’nın dönüşünü 1,8 milyonda bir saniye hızlandırmıştı. Benzer şekilde, 2004 Sumatra depremi gezegenin kütlesini merkeze doğru biraz daha yaklaştırmış ve Dünya'nın dönüşünü hızlandırmıştı. Dünya'nın dönüşünün hızlanması da bir günü mikrosaniye boyutunda kısalttı. Kütle dağılımındaki bu küçük değişimler, fizik kuralları gereği dönüş hızında ince ayarlamalara sebep oluyor. Deprem haricinde rüzgârlar, okyanus akıntıları ve eriyen buzullar da kütle dağılımını etkiliyor.

Bilim insanları, Ay'ın çekim gücünün de günlerimizin süresi üzerinde etkisini olduğunu kanıtladı. Ay, okyanuslarımızı yerinde tutmaya çalışıyor, ancak Dünya aldırış etmeden okyanuslarla birlikte dönmeye devam ediyor. Bu 'gelgit' sürtünmesi, Dünya’nın dönme enerjisinden bir miktar çalarak günün her yüzyılda yaklaşık iki binde bir saniye (2 milisaniye) uzamasına neden oluyor.

Tabii insanlar da Dünya'nın dönüş hızını, dolayısıyla bir günün süresini değiştirebiliyor!