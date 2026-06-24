Çin'de İnşa Edilen Devasa Yapı Günlerin Süresini Uzatıyor!
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Atalarımız, Güneş'in doğuşunu ve batışını izleyerek hayatlarını düzene sokuyorlardı. Binlerce yıldır, Dünya'nın kendi düzeni olduğuna inandık ve kendimizi de ona göre ayarladık. Fakat, Dünya'nın aslında düşündüğümüz kadar düzenli olmadığı ortaya çıktı. Örneğin meydana gelen büyük depremler, Dünya'nın kütle merkezini değiştirebiliyor ve bu da dönüş hızına etki edebiliyor.
Dünya'nın dönüş hızını ayrıca insanlar da değiştirebiliyor!
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Depremler başta olmak üzere, Dünya'nın dönüşünü etkileyebilecek birçok faktör var.
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Çin'de inşa edilen 185 metre yüksekliğindeki Three Gorges Barajı, dünyanın en yüksek barajıdır.
Binalar Dünya'nın dönüş hızını nasıl etkiler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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