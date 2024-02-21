Cilt Tipine Göre Hangi Film Karakterisin?
Cilt Tipine Göre Hangi Film Karakterisin?
Cilt tipin senin hakkında birçok ipucu verebilir. Bu eğlenceli testte ise, cilt tipine göre hangi film karakteri olduğunu tahmin ediyoruz 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, cildine ne kadar iyi bakıyorsun?
2. Cildinin günün hangi anında parladığını hissediyorsun?
3. Cildinle ilgili en büyük endişen ne?
4. Cildinin genel yapısı nasıldır?
5. Cilt bakım rutininde hangi tür ürünleri kullanmayı tercih edersin?
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6. Cildin güneş ışığına maruz kaldığında nasıl tepki verir?
7. Makyaj yaparken cilt tipine uygun ürünler kullanıyor musun?
8. Son olarak, cildinde bir şeyi değiştirebilsen bu ne olurdu?
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