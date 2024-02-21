Cilt Tipine Göre Hangi Film Karakterisin?

Senin cildin adeta ışıl ışıl parlıyor! Ne çok yağlı ne de kuru bir cildin var, bu da daha kusursuz görünmeni sağlıyor tıpkı Arwen gibi! Cildine oldukça iyi bakıyor ve cildini tanıdığın için hep doğru ürünleri kullanıyorsun. Böyle devam!