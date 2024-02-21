Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Cilt Tipine Göre Hangi Film Karakterisin?

etiket Cilt Tipine Göre Hangi Film Karakterisin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:01

Cilt tipin senin hakkında birçok ipucu verebilir. Bu eğlenceli testte ise, cilt tipine göre hangi film karakteri olduğunu tahmin ediyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak söyle bakalım, cildine ne kadar iyi bakıyorsun?

2. Cildinin günün hangi anında parladığını hissediyorsun?

3. Cildinle ilgili en büyük endişen ne?

4. Cildinin genel yapısı nasıldır?

5. Cilt bakım rutininde hangi tür ürünleri kullanmayı tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Cildin güneş ışığına maruz kaldığında nasıl tepki verir?

7. Makyaj yaparken cilt tipine uygun ürünler kullanıyor musun?

8. Son olarak, cildinde bir şeyi değiştirebilsen bu ne olurdu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen, Yüzüklerin Efendisi'nin Arwen'isin!

Senin cildin adeta ışıl ışıl parlıyor! Ne çok yağlı ne de kuru bir cildin var, bu da daha kusursuz görünmeni sağlıyor tıpkı Arwen gibi! Cildine oldukça iyi bakıyor ve cildini tanıdığın için hep doğru ürünleri kullanıyorsun. Böyle devam!

Mia Wallace!

Pulp Fiction filminin Mia Wallece'ı gibi senin de cildinin güzelliği tarzına yansımış! Sana bakan bir daha bakıyor diyebiliriz! Cilt bakımını zaman zaman aksatsan da cilt tipini iyi tanıyorsun ve buna göre seçimler yapıyorsun. Tarzını korumaya devam et!

Rüzgar Gibi Geçti'nin Scarlett O'Hara'sı!

Sen, cildinin ışıltısı ve pürüzsüzlüğüyle; güzelliği ve çarpıcı görünümü ile dikkat çeken Scarlett O'Hara'sın! Herkesin sahip olmak istediği bir cilde sahipsin! Sana tek tavsiyemiz böyle bir cildin varken bakımlarını asla aksatmaman!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?