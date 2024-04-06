Cilt Tipinden Bahset, Bir Günde Kaç Litre Su İçmen Gerektiğini Söyleyelim!
Cilt Tipinden Bahset, Bir Günde Kaç Litre Su İçmen Gerektiğini Söyleyelim!
Cilt tipin hakkında bilgi alıp, günlük su tüketimine dair önerilerde bulunmak için buradayız! Hazırsan seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Cildinin parlama sorunu var mı?
2. Cilt sorunları yüzünden sık sık doktora gidiyor musun?
3. Cildinde kuruluk ya da soyulma problemi yaşıyor musun?
4. Peki, cilt bakımı konusunda bilgine ne kadar güveniyorsun?
5. Malum soruyu sormazsak olmaz! Abur cuburla aran nasıl?
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6. Düzenli olarak spor yapıyor musun?
7. Peki, ne sıklıkla nemlendirici kullanıyorsun?
8. Son olarak, hangi içecekleri daha çok tüketiyorsun?
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