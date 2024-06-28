Cilt Sağlığın İçin İç Çamaşırı Seçimin Nasıl Olmalı? İşte Cevabı!

İç çamaşırınızın yapıldığı malzeme cildinizle direkt temasa geçtiği için çok önemlidir. Pamuklu olması teri emer ve cildinizi kuru tutar. Hassas ciltler için ideal bir seçimdir. Bambu kumaşı ise, antibakteriyel özelliğe sahip olması nedeniyle yumuşak ve nefes alabilir yapısıyla cildiniz için mükemmel alternatiftir.