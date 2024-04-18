Cilt Rutinin Bir Film Olsaydı İsmi Ne Olurdu?

Sen cildini temizlemeden asla uyumuyorsun. Hangi şartlarda olursa olsun cildini tüm kirlerden arındırmak istiyorsun. Günlük bakım senin için çok önemli ve hiç aksatmıyorsun. O yüzden senin filminin ismi de bizce 'Günlük Bakımın Hikayesi' olsa çok yerinde olurdu!