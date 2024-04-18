Cilt Rutinin Bir Film Olsaydı İsmi Ne Olurdu?
Cilt Rutinin Bir Film Olsaydı İsmi Ne Olurdu?
Cilt bakımı hakkında ne kadar bilgilisin ve bir bakım rutinin var mı? Cildine nasıl baktığını bize anlat, hangi filmi çağrıştırdığını söyleyelim! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok kullandığın cilt bakım ürünü hangisi?
2. Peki alışverişte en çok neye para harcarsın?
3. Hangisini yapmadığında kendini kötü hissedersin?
4. Peki seçtiğin kozmetik ürünlerinde en çok neye dikkat edersin?
5. Cildini ne kadar iyi tanıyorsun?
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6. Haftada kaç saatini cilt bakımına ayırıyorsun?
7. Hiç vaktin olmadığı zamanlarda bile cilt bakımını yapar mısın?
8. Son olarak, vazgeçemeyeceğin bir cilt bakım ürünü seç bakalım!
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