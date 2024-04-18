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Cilt Rutinin Bir Film Olsaydı İsmi Ne Olurdu?

etiket Cilt Rutinin Bir Film Olsaydı İsmi Ne Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 16:03

Cilt bakımı hakkında ne kadar bilgilisin ve bir bakım rutinin var mı? Cildine nasıl baktığını bize anlat, hangi filmi çağrıştırdığını söyleyelim! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, en çok kullandığın cilt bakım ürünü hangisi?

2. Peki alışverişte en çok neye para harcarsın?

3. Hangisini yapmadığında kendini kötü hissedersin?

4. Peki seçtiğin kozmetik ürünlerinde en çok neye dikkat edersin?

5. Cildini ne kadar iyi tanıyorsun?

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6. Haftada kaç saatini cilt bakımına ayırıyorsun?

7. Hiç vaktin olmadığı zamanlarda bile cilt bakımını yapar mısın?

8. Son olarak, vazgeçemeyeceğin bir cilt bakım ürünü seç bakalım!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

"Cilt Sırları: Kusursuz Güzelliğin Peşinde"

İşte senin filmin bu! Sen cilt bakımı konusunda bilmen gereken her şeye hakimsin. Hatta artık başkalarına tavsiye verebilecek konuma gelmişsin. Cilt bakımı için ufak sırların var ve cildin daima kusursuz görünüyor. Bunun filmi olsaydı ismi de kesinlikle böyle olurdu!

"Cildime Veda Ederken..."

Senin filmin kesinlikle dram olurdu çünkü cilt bakımı konusundan oldukça uzaksın. Bunu anlatacak bir film de ancak dram içerirdi. Sana tavsiyemiz, hemen cilt tipine uygun ürünler satın alarak bir bakım rutini oluşturman. Emin ol, farkı göreceksin!

"Günlük Bakımın Hikayesi"

Sen cildini temizlemeden asla uyumuyorsun. Hangi şartlarda olursa olsun cildini tüm kirlerden arındırmak istiyorsun. Günlük bakım senin için çok önemli ve hiç aksatmıyorsun. O yüzden senin filminin ismi de bizce 'Günlük Bakımın Hikayesi' olsa çok yerinde olurdu!

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