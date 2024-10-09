Cilt Özelliklerine Göre Hangi Antik Medeniyete Aitsin?

Senin cildin yeşilliklerden, zeytinyağından, doğadan besleniyor. Öyle ki parlaklığını ve canlılığını da buna borçlu. Denizden ve doğadan ilham alan cildin tıpkı Antik Yunanlılar gibi sağlıklı duruşuyla öne çıkıyor. Çok açık bir cilt tonun olmasa da görenleri hemen etkiliyor çünkü gerçekten de ışıldıyor. Sen bu ciltle zaten Antik Yunan'dan başka bir yerde olamazdın!