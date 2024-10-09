Cilt Özelliklerine Göre Hangi Antik Medeniyete Aitsin?
Cilt Özelliklerine Göre Hangi Antik Medeniyete Aitsin?
Sen bize cildini ve cilt tipini anlat, biz de sana hangi medeniyete ait olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cildini nasıl hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cildin güneşe maruz kaldığında nasıl tepki verir?
3. Cildini en çok hangi doğal element rahatlatır?
4. Cildinde sıklıkla ne tür bir sorun yaşıyorsun?
5. Cildin hangi mevsimde en iyi durumda oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın