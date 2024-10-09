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Cilt Özelliklerine Göre Hangi Antik Medeniyete Aitsin?

etiket Cilt Özelliklerine Göre Hangi Antik Medeniyete Aitsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 16:01

Sen bize cildini ve cilt tipini anlat, biz de sana hangi medeniyete ait olduğunu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Cildini nasıl hissediyorsun?

2. Cildin güneşe maruz kaldığında nasıl tepki verir?

3. Cildini en çok hangi doğal element rahatlatır?

4. Cildinde sıklıkla ne tür bir sorun yaşıyorsun?

5. Cildin hangi mevsimde en iyi durumda oluyor?

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6. Cildinin tonu için en uygun tanımlama hangisi?

T bölgende yağlanma var mı?

7. Göz altların nasıl?

Antik Mısır!

Antik Mısır!

Parlak ve güçlü cildin güneşle parlıyor, mistik güzellik ritüelleri tam sana göre. Bu yüzden senin medeniyetin kesinlikle Antik Mısır! Öyle ki göz alıcı cildin, parlaklığı ve bronzluğu ile hemen öne çıkıyor. İlk görüşte cildine bakan bir kez daha bakmak istiyor. Kendine özgü bir tarzı var, gerçekten tam bir Antik Mısır medeniyeti!

Antik Yunan!

Antik Yunan!

Senin cildin yeşilliklerden, zeytinyağından, doğadan besleniyor. Öyle ki parlaklığını ve canlılığını da buna borçlu. Denizden ve doğadan ilham alan cildin tıpkı Antik Yunanlılar gibi sağlıklı duruşuyla öne çıkıyor. Çok açık bir cilt tonun olmasa da görenleri hemen etkiliyor çünkü gerçekten de ışıldıyor. Sen bu ciltle zaten Antik Yunan'dan başka bir yerde olamazdın!

Antik Çin!

Antik Çin!

İnce ve hassas cildin doğanın şifalı bitkilerine ve geleneksel yöntemlere ihtiyaç duyuyor. Öyle ki hem cilt rengin hem de yapısı tam olarak Antik Çin dönemine uyuyor. Cildinin beyazlığı gerçekten göz kamaştırıcı. Bu yüzden gören bir kez daha bakmak istiyor. Bu ciltle senin yaşayabileceğin en iyi medeniyet Çin!

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