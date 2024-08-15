Cilt Lekelerinden Er Ya da Geç Kurtulmanı Sağlayacak 10 Öneri

Kusursuz bir cildin önündeki en büyük engellerden biri de cildin pul pul dökülmesidir. Cildimiz sürekli yeni hücreler üretir ve ölü hücreleri de döken bir organdır. Cildin üzerinde biriken bu dökülmeler cildi donuk gösterir. Bu görünümden kurtulmak için de sağlıklı bir şekilde cildinizi eksfoliye ederek temiz bir dökülme yaşayabilirsiniz.