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Cilt Lekelerinden Er Ya da Geç Kurtulmanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Cilt Lekelerinden Er Ya da Geç Kurtulmanı Sağlayacak 10 Öneri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 18:01

Cilt lekeleri sağlık sorunu olmasa bile estetik açıdan çoğu kişi için tıpkı bir kabus gibi... Çeşitli kozmetik ürünleri ya da bakım ile bu koyu lekelerden kurtulabilir ya da hiç oluşmadan önlem alabilirsiniz. Koyu lekelerden kurtulmak için önerilerimiz için aşağı kaydırın...

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1. C vitamini serum kullanmayı rutininize ekleyn.

C vitamini, cilt tonunu eşitlemek için kullanılması gereken en işlevli ürünlerden biridir. Ciltteki lekeleri azaltmaya yardımcı olur. Koyu lekelerinizden muzdaripseniz çok güçlü bir antioksidandır.

2. Düzenli olarak eksfoliye edin.

Kusursuz bir cildin önündeki en büyük engellerden biri de cildin pul pul dökülmesidir. Cildimiz sürekli yeni hücreler  üretir ve ölü hücreleri de döken bir organdır. Cildin üzerinde biriken bu dökülmeler cildi donuk gösterir. Bu görünümden kurtulmak için de sağlıklı bir şekilde cildinizi eksfoliye ederek temiz bir dökülme yaşayabilirsiniz.

3. Hyalüronik asit de bu listenin en önemli serumlarından biridir.

3. Hyalüronik asit de bu listenin en önemli serumlarından biridir.

Cildin nem dengesini sağlarken, cildin renk tonunu eşitlemeye çalışır. Cildin nem dengesini korumak, leke görünümünü azaltır ve daha sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Mutlaka incelemeniz gereken ürünlerden biridir.

4. Cildinizin ihtiyacı olan ürünü kullanın.

Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra cilt bakım ürünleri hakkında çok daha fazla bilgilendik fakat bu bilgilenmenin yanı sıra bilinçsiz bir şekilde ürün alma eğilimi de arttı. Bir ürün kullanmadan önce cildinizi tanıyın ve cildinizin ihtiyaçlarına göre ürünler kullanın. Bu gideceğiniz güzellik salonlarından çok daha etkilidir.

5. Retinoid ürünler sayesinde yaşlanmanızı durdurun!

5. Retinoid ürünler sayesinde yaşlanmanızı durdurun!

Retinoidler, cildin hücre yenilenmesini hızlandırır ve melanin üretimini azaltır. Bu yaşlanma lekeleri ve diğer cilt lekelerinin görünümünü iyileştirebilir. Retinol içeren ürünleri gece yatmadan önce sürebilirsiniz ama bazı serumlarla birlikte asla uygulanmamalıdır, kullanmadan önce mutlaka araştırın.

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6. Doğal yağlarla yapılan yağ masajı da oldukça etkilidir.

Haftada 1 kez de olsa cildinize mutlaka doğal bir yağla masaj yapın. Cildi beslemenin yanı sıra stresi azaltır, dolaşımı hızlandırır ve toksinleri serbest bırakır. Parlayan ve lekesiz bir cilt için bu masaj şart...

7. Güneşi cildinizin en büyük düşmanı olarak bilin.

Güneş lekeleri, cildin güneş lekelerine maruz kalmasından sonra çıkan koyu lekelerdir. Bu lekeler estetik açıdan rahatsızlık verici olabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, şapka takmak, her gün güneş kremi kullanmak güneşten korunmak için etkili yollardandır.

8. Yüzünüzü temizlemeden asla uyumamalısınız.

8. Yüzünüzü temizlemeden asla uyumamalısınız.

Ne kadar yorgun olursanız olun yüzünüzü temizlemeden yatağa girmeyi kendinize yasaklayın. Bütün gün ciltte biriken makyajı, kiri ve yağı ciltten arındırmak cildinize yapabileceğiniz en güzel iyiliklerden biridir. Daha sonrasında kullanacağınız serumları da temiz cildinize gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz. 💕

9. AHA ve BHA içeren ürünler de oldukça etkili.

9. AHA ve BHA içeren ürünler de oldukça etkili.

Laktik asit ve salisilik asit gibi kimyasal eksfolisyonlar, ciltteki ölü hücreleri temizleyerek cilt tonunuzun eşitlenmesine yardımcı olur. Haftada birkaç kez bu peelingleri uygulayabilirsiniz.

10. Sizi en iyi yönlendirecek uzman dermatologlardır.

Cilt lekerinizden ne yaparsanız yapın kurtulamıyorsanız bunun tek çaresi uzman kişilerden yardım istemektir. İşlem olarak lazer tedavisi, kimyasal peeling veya mikrodermabrazyon gibi işlemler önerilerek lekelerinizin giderilmesine yardımcı olunur.

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