Cilt Lekelerinden Er Ya da Geç Kurtulmanı Sağlayacak 10 Öneri
Cilt Lekelerinden Er Ya da Geç Kurtulmanı Sağlayacak 10 Öneri
Cilt lekeleri sağlık sorunu olmasa bile estetik açıdan çoğu kişi için tıpkı bir kabus gibi... Çeşitli kozmetik ürünleri ya da bakım ile bu koyu lekelerden kurtulabilir ya da hiç oluşmadan önlem alabilirsiniz. Koyu lekelerden kurtulmak için önerilerimiz için aşağı kaydırın...
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1. C vitamini serum kullanmayı rutininize ekleyn.
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2. Düzenli olarak eksfoliye edin.
3. Hyalüronik asit de bu listenin en önemli serumlarından biridir.
4. Cildinizin ihtiyacı olan ürünü kullanın.
5. Retinoid ürünler sayesinde yaşlanmanızı durdurun!
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