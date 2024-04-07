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Cilt Güzelliği için Yapıldığına İnanamayacağınız 10 İlginç Şey

etiket Cilt Güzelliği için Yapıldığına İnanamayacağınız 10 İlginç Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 16:01

Parıl parıl parlayan, temiz ve pürüzsüz ciltlere sahip olmak için birtakım rutinler mevcut. Bazı insanlar klasik rutinlerin dışına çıkarak farklı yollara başvuruyor. Birbirinden değişik cilt bakımlarını okurken çok şaşıracaksınız ve anlamlandırmakta zorluk çekeceksiniz!

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1. Yılan zehri içeren serumlar ve kremler kullanma

Kasların gevşemesini sağlayan yılan zehri sayesinde kırışıklar giderilir, yüz gergin hale gelir. Eğer genç görünmek istiyorsanız yeşilliklerden yılan bulup zehrini kullanabilirsiniz!

2. Nefes yogası yapma

Evet, yanlış okumadınız. Nefesinizi kontrol ederek cildinizi güzelleştirebilirsiniz. Nefes ile cildi bağdaştırmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Rahatlama ile beraber gelen cilt güzelliği...

3. Altın parçacıkları içeren maskeleri kullanma

Hemen yüzünüzü altına sokun! Ödem atmaya yarayan ve yüzü gerginleştirerek genç görünümü sağlayan altını cilt bakım rutinine eklemeyi unutmayın.

4. Kuşlardan yararlanarak bakım yapma

Japonya'da bulunan geceingiliz kuşlarının dışkılarını cildinizde kullanmak ister misiniz? Biz istemeyiz! :D

Gençleştirmenin yanı sıra ciltteki lekeleri giderdiği gerekçesi ile bazı maskelerde kullanılıyor.

5. Cilde kan enjekte edilmesi

Kendi kanınızın yüzünüze enjekte edilmesi ile cildiniz yenilenebilir. Platelet zengin plazma tedavisi olarak bilinen bu uygulamayı aynı zamanda maske olarak da kullanabilirsiniz. Ama pek de hoş bir yöntem olmadığı kesin!

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6. Amniyotik sıvısını kullanma

Anne karnındaki bebeğin içerisinde bulunduğu sıvı ile cildinizi güzelleştirmek mi? Evet. Bebeğin korunmasını sağlayan bu sıvı cilt bariyerini de korur. Ama yaptırmak istemeyeceğimize eminiz!

7. Balık tedavisini yüze uygulama

Ölü derilerin giderilmesi için kullanılan balıkların yüzdeki derileri tazelemek amaçlı da kullanılabileceğini söyleyenler var! Yüzünüze öpücükler konduran balıklar sayesinde güzel bir cilt elde edilebilir.

8. Yüzü gergin halde sabitleme

Kırışıklardan kurtarmak için bir cisimle cildini sabitleyen insanlar var. Gergin bir yüz, kırışıklardan arındırılmış bir cilt için değer diyorsanız bir süre yüzünüzü sabitleyebilirsiniz.

9. Elektrikli aletler ile yüzü germe

Yüze minik minik elektriklerin verilmesi yüzdeki kasları uyarmakta ve gergin görünümü beraberinde getirir. Hassas bir yer olan yüzümüzün elektrikle temasa geçmesi cildi güzelleştirebilir.

10. Gece boyunca maske takma

Yüzde 15-20 dakika bekletilen maskeleri gece boyunca takan insanlar olduğunu biliyor muydunuz? Uyku boyunca ciltte duran maskelerin cildi bolca nemlendirdiği, parlak hale getirdiği söyleniyor. Ama denemenizi pek önermeyiz!

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