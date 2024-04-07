Cilt Güzelliği için Yapıldığına İnanamayacağınız 10 İlginç Şey
Cilt Güzelliği için Yapıldığına İnanamayacağınız 10 İlginç Şey
Parıl parıl parlayan, temiz ve pürüzsüz ciltlere sahip olmak için birtakım rutinler mevcut. Bazı insanlar klasik rutinlerin dışına çıkarak farklı yollara başvuruyor. Birbirinden değişik cilt bakımlarını okurken çok şaşıracaksınız ve anlamlandırmakta zorluk çekeceksiniz!
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1. Yılan zehri içeren serumlar ve kremler kullanma
2. Nefes yogası yapma
3. Altın parçacıkları içeren maskeleri kullanma
4. Kuşlardan yararlanarak bakım yapma
5. Cilde kan enjekte edilmesi
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6. Amniyotik sıvısını kullanma
7. Balık tedavisini yüze uygulama
8. Yüzü gergin halde sabitleme
9. Elektrikli aletler ile yüzü germe
10. Gece boyunca maske takma
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