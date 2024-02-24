Cilt Falına Göre Ne Zaman Evleneceksin?
Cilt Falına Göre Ne Zaman Evleneceksin?
Hangi tarihte mutluluğa adım atacağını merak ediyor musun? O zaman bu testi çöz, senin için öngörelim!
Hazırsak başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Vücudunda doğum lekesi var mı?
2. Varsa nerende var?
3. Yüzünde ben var mı?
4. Nasıl bir cilt tipine sahipsin?
5. Göz altlarında morluklar var mı?
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6. Güneşe karşı cildin nasıl tepki veriyor?
7. Peki, cildinde leke sorunu var mı?
8. Son olarak, ne kadar hassas bir cilde sahipsin puanlar mısın?
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