Cilt Falına Göre Ne Zaman Evleneceksin?

Önce kendin istemelisin! Cilt falına göre evlilik konusunu yakın bir gelecekte göremedik. Çünkü kendi başına mutlu olabiliyor, hayatını şekillendirebiliyorsun. Aşk ve ilişki konularında belki de şu an için pek istekli değilsin, ancak doğru insanı bulmak güzel bir deneyim olabilir. Kalbini kapatmaktan ziyade, doğru insanın hayatına girmesine izin vermek için bir şans tanı. İşte o zaman hızlı bir yıldırım nikahı kıyacaksın :)