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Cilt Falına Göre Ne Zaman Evleneceksin?

etiket Cilt Falına Göre Ne Zaman Evleneceksin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:01

Hangi tarihte mutluluğa adım atacağını merak ediyor musun? O zaman bu testi çöz, senin için öngörelim!

Hazırsak başlıyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Vücudunda doğum lekesi var mı?

2. Varsa nerende var?

3. Yüzünde ben var mı?

4. Nasıl bir cilt tipine sahipsin?

5. Göz altlarında morluklar var mı?

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6. Güneşe karşı cildin nasıl tepki veriyor?

7. Peki, cildinde leke sorunu var mı?

7. Peki, cildinde leke sorunu var mı?

8. Son olarak, ne kadar hassas bir cilde sahipsin puanlar mısın?

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2-3 senesi var!

Cilt falına göre 2-3 sene içinde evleniyorsun. Güvenin ve sağlam ilişkilerin peşinde sabırla bekliyorsun. Doğru kişiyi bulmak zor olabilir, ancak sen aşkı aramıyor, aşkın seni bulmasını bekliyorsun. Belki de yanı başında doğru kişi var, ama farkında değilsin. 'Aşk bulur beni!' kafasından çık ve çevrendeki potansiyel mutluluğa bir şans ver

1 sene içinde!

Cilt falına göre yakın bir zamanda evleniyorsun. Geçici ilişkilere değil, derin ve anlamlı bağlara inanıyorsun. Doğru kişiyi aramaktan hiç vazgeçmedin bu sebeple onu ya buldun ya da çok yakında bulacaksın. Kalp gözünü açık tut ve aşkın sana gelmesine izin ver ve hissettiklerine her zaman güven.

Ufukta şimdilik evlilik yok gibi...

Önce kendin istemelisin! Cilt falına göre evlilik konusunu yakın bir gelecekte göremedik. Çünkü kendi başına mutlu olabiliyor, hayatını şekillendirebiliyorsun. Aşk ve ilişki konularında belki de şu an için pek istekli değilsin, ancak doğru insanı bulmak güzel bir deneyim olabilir. Kalbini kapatmaktan ziyade, doğru insanın hayatına girmesine izin vermek için bir şans tanı. İşte o zaman hızlı bir yıldırım nikahı kıyacaksın :)

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