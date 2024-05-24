Cilt Bakımının Yalnızca Yüzümüzden İbaret Olmaması Gerektiğinin 10 Kanıtı

Özellikle yüz bölgesinde daha çok maruz kalsak ve gözümüze batsa da aslında sivilce ve akne problemi tüm vücut için oldukça problemli bir konudur. Sırt, omuz, göğüs gibi bölgelerde de görülür ve düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılması gerekir.