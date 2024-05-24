Cilt Bakımının Yalnızca Yüzümüzden İbaret Olmaması Gerektiğinin 10 Kanıtı
Cilt Bakımının Yalnızca Yüzümüzden İbaret Olmaması Gerektiğinin 10 Kanıtı
Cilt bakımı sadece yüz ile sınırlı bir konu değildir ve vücudumuz için de bakım yapmak oldukça önemlidir. İşte bunu kanıtlar nitelikteki 10 madde 🙌
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1. Vücudunuz bir bütündür ve her parçasına aynı kıymeti göstermelisiniz.
2. Güneş ışığı vücudunuzun her bölgesi için zararlı!
3. Maalesef tüm vücudunuz yaşlanacak...
4. Vücudunuzu da nemlendirmelisiniz.
5. Akne ve sivilce problemlerini vücudumuzda da gözlemleriz.
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