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Cilt Bakımının Yalnızca Yüzümüzden İbaret Olmaması Gerektiğinin 10 Kanıtı

etiket Cilt Bakımının Yalnızca Yüzümüzden İbaret Olmaması Gerektiğinin 10 Kanıtı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 16:01

Cilt bakımı sadece yüz ile sınırlı bir konu değildir ve vücudumuz için de bakım yapmak oldukça önemlidir.  İşte bunu kanıtlar nitelikteki 10 madde 🙌

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1. Vücudunuz bir bütündür ve her parçasına aynı kıymeti göstermelisiniz.

Cildiniz genel olarak sağlığınızın bir yansımasıdır. Bu yüzden sağlıklı görünmek için bütün vücudunuza aynı özeni göstermelisiniz!

2. Güneş ışığı vücudunuzun her bölgesi için zararlı!

Güneş ışığının zararlı UV ışınları sadece yüzünüzü değil bütün vücudunuzu etkiler. Özellikle yazın günde birden fazla olmak üzere güneşte kalan tüm bölgelerinize güneş kremi sürmelisiniz. Bu sayede tam bir koruma sağlamış olursunuz!

3. Maalesef tüm vücudunuz yaşlanacak...

Yaşlanma belirtilerini sadece yüzünüzde önlemeye çalışsanız da size 50 yıl sonrası için kötü bir haberimiz olabilir... Yaşlanma belirtilerini sadece yüzünüz için değil tüm vücudunuzda yavaşlatmak için harekete geçmelisiniz.

4. Vücudunuzu da nemlendirmelisiniz.

Vücudunuzun diğer bölgelerinde de kuru cilt problemleri yaşayabilirsiniz. Vücut tipinize uygun bir nemlendirici ile özellikle banyodan sonra vücudunuzu bol bol nemlendirmelisiniz.

5. Akne ve sivilce problemlerini vücudumuzda da gözlemleriz.

Özellikle yüz bölgesinde daha çok maruz kalsak ve gözümüze batsa da aslında sivilce ve akne problemi tüm vücut için oldukça problemli bir konudur. Sırt, omuz, göğüs gibi bölgelerde de görülür ve düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılması gerekir.

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6. Kanser riski her zaman vardır...

Özellikle cilt kanseri vücudun herhangi bir bölgesinde kendini gösterebilir. Vücudunuzu kanserden korumak için her adımınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle güneşten korunmak çok önemlidir.

7. Beslenme bu işin en önemli adımlarından biri!

Beslenme ve içilen su miktarı, vücudun tüm dokularını etkiler. Bu da cildin sağlığı için önemlidir. Sadece yüz için değil, tüm vücut için sağlıklı beslenme ve yeterli su tüketimi önem taşır.

8. Alerjilerinizi kontrol altına almalısınız.

Bazı kişilerin vücutlarının belirli bölgelerinde alerji ve hassasiyetler olabilir. Bu nedenle cilt bakımı sadece yüzle sınırlı olmamalı ve tüm vücudun hassasiyetine göre davranılmalıdır.

9. Günlük hijyen alışkanlıklarınız mutlaka olmalı!

Sadece sabah ve akşam olmak üzere yaptığınız cilt bakımı değil günlük olarak yapılması gereken diş fırçalama, tırnak bakımı, saç yıkama gibi kişisel sağlığınız için önem teşkil eden konuların da üstüne eğilmelisiniz ve gerekli önem verilmelidir!

10. Hormonal değişiklikler cildinizi kötü etkiler.

Hormonal olarak görülen değişiklikler sadece cildinizde değil vücudunuzda istemediğiniz problemlere yol açar. Bu nedenle hormonal dengenin korunması ve cilt bakımı kadar vücut bakımı yapılması da önemlidir.

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