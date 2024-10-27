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Cilt Bakımını Ne Kadar Doğru Yaptığını Söylüyoruz!

etiket Cilt Bakımını Ne Kadar Doğru Yaptığını Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 18:01

Eğer cilt bakımı ile ilgileniyorsan ve bunu ne kadar doğru yaptığını merak ediyorsan, bu test senin için hazırlandı diyebiliriz!

Sonuçları bizimle paylaşmayı unutma. 🌸

Not: En doğru sonuç için lütfen dermatoloğuna danışmayı unutma.

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1. Evet, şimdi başlıyoruz: Cilt tipini öğrenebilir miyiz?

1. Evet, şimdi başlıyoruz: Cilt tipini öğrenebilir miyiz?

2. Uyanır uyanmaz banyoya gittin ve aynaya baktın. Aynanın karşısında genellikle nasıl bir cilt görüyorsun?

3. Cilt bakımına başladığında ilk olarak hangi ürünü kullanıyorsun?

3. Cilt bakımına başladığında ilk olarak hangi ürünü kullanıyorsun?

4. Nemlendirici kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?

5. Peki ya güneş kreminden ne haber?

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6. Şimdi dürüst ol: Temiz havlu çıkarmaya çoooook üşendiğin için banyo kapısının arkasındaki bornoz ile yüzünü sildin mi? (Aramızda! 🤫)

7. Şu serumlardan hangisini sık sık kullandığını söyleyebilirsin?

8. Son sorudayız! Peeling yapma sıklığın nedir?

8. Son sorudayız! Peeling yapma sıklığın nedir?

Cilt bakımı konusunda adeta bir uzmansın!

Sen resmen cilt bakımının kitabını yazmışsın! Güneş kremini düzenli kullanıyor, ürünlerin içeriklerine dikkat ediyor ve doğru adımları izliyorsun. Cilt tipini tanıyor ve ihtiyacına uygun ürünlerle rutinini güçlendiriyorsun. Cildine verdiğin bu özen seni adeta bir skinfluencer yapabilir! Devam et ve cildin her zaman ışıldasın. ☀️

Birkaç adım dışında her şey doğru!

Cilt bakımında genel olarak doğru yoldasın ama birkaç küçük iyileştirme seni zirveye taşıyabilir. Güneş kremi kullanımını biraz daha düzenli hale getirmek veya cildinle uyumlu peelingler yapmak fark yaratabilir. Küçük dokunuşlarla cildin için harikalar yaratabilirsin. Seninle aynı yolda cildin de mutlu olacaktır!

Cilt bakımı konusunda doğru bildiğin yanlışlar olabilir.

Cilt bakımı konusunda doğru bildiğin yanlışlar olabilir.

Cilt bakımına dair bazı yanlış anlaşılmaların olabilir ve cildin bu yüzden istediğin gibi görünmeyebilir. Mesela güneş kremi sadece yazın kullanılmaz ya da her gün peeling yapmak cildine zarar verebilir. Ama üzülme, bu testle farkına vardığın bu küçük hataları düzeltmek çok kolay. Birkaç basit adımla cildinin ihtiyacını daha iyi anlayıp doğru ürünlerle harika sonuçlar alabilirsin!

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