Cilt Bakımını Ne Kadar Doğru Yaptığını Söylüyoruz!
Cilt Bakımını Ne Kadar Doğru Yaptığını Söylüyoruz!
Eğer cilt bakımı ile ilgileniyorsan ve bunu ne kadar doğru yaptığını merak ediyorsan, bu test senin için hazırlandı diyebiliriz!
Sonuçları bizimle paylaşmayı unutma. 🌸
Not: En doğru sonuç için lütfen dermatoloğuna danışmayı unutma.
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1. Evet, şimdi başlıyoruz: Cilt tipini öğrenebilir miyiz?
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2. Uyanır uyanmaz banyoya gittin ve aynaya baktın. Aynanın karşısında genellikle nasıl bir cilt görüyorsun?
3. Cilt bakımına başladığında ilk olarak hangi ürünü kullanıyorsun?
4. Nemlendirici kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?
5. Peki ya güneş kreminden ne haber?
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