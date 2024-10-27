Cilt Bakımını Ne Kadar Doğru Yaptığını Söylüyoruz!

Cilt bakımına dair bazı yanlış anlaşılmaların olabilir ve cildin bu yüzden istediğin gibi görünmeyebilir. Mesela güneş kremi sadece yazın kullanılmaz ya da her gün peeling yapmak cildine zarar verebilir. Ama üzülme, bu testle farkına vardığın bu küçük hataları düzeltmek çok kolay. Birkaç basit adımla cildinin ihtiyacını daha iyi anlayıp doğru ürünlerle harika sonuçlar alabilirsin!