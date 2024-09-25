Cilt Bakımındaki En Büyük Eksikliğin Ne?

Cilt tipin ne olursa olsun, nemlendiricini her gün kullanmalı ve bakım rutininden asla çıkarmamalısın. Nemlendiriciler, kırışıklık oluşumunu geciktirir ve görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cildini sabah ve akşam düzenli olarak nemlendirirsen, yıllar geçse bile zamana meydan okuyan, ışıl ışıl bir cilde sahip olman mümkün!