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Cilt Bakımındaki En Büyük Eksikliğin Ne?

etiket Cilt Bakımındaki En Büyük Eksikliğin Ne?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 16:01

Cilt bakımı kişinin cilt tipine, yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. E herkesin de bu konuda birkaç eksiği vardır tabii.

Senin cilt bakımı konusundaki eksiğin ne? Söylüyoruz!

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1. Güneş koruyucu kullanıyor musun?

2. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?

3. Cilt bakım rutinine en yakın olanı seçer misin?

4. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?

5. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?

5. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?
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6. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?

7. Cildindeki belirtileri gidermek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?

8. Son olarak, besleyici ve sağlıklı beslendiğini söyleyebilir misin?

Güneş kremi sürmek!

Güneş kremi sürmek!
onedio.com

Eğer sağlıklı bir cilt istiyorsan, yüksek koruma sağlayan bir güneş kremini yılın her mevsimi bakım rutininde bulundurmayı ve düzenli olarak kullanmayı ihmal etmemelisin. Güneş kremi kullanmak, yeni cilt lekelerinin oluşumunu önlerken, cildini güneşin zararlı etkilerinden koruyarak erken yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Unutma, en etkili yaşlanma karşıtı bakım ürünü aslında güneş kremidir, bu yüzden onu cilt bakımının vazgeçilmezi yap!

Cilt maskesi nasıl yapmak!

Cilt maskesi nasıl yapmak!
onedio.com

Çevresel faktörler ve yaşlanma, cildimizin özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterir; zamanla cildin parlaklığını ve canlılığını kaybetmesine neden olabilir. Bakım rutinine cilt tipine uygun bir maske ekleyerek, gözeneksiz, aknesiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsin. Üstelik ışıl ışıl parlayan cildinle kendini çok daha iyi hissedeceğinden eminiz!

Cilt nemlendirmesi!

Cilt nemlendirmesi!
onedio.com

Cilt tipin ne olursa olsun, nemlendiricini her gün kullanmalı ve bakım rutininden asla çıkarmamalısın. Nemlendiriciler, kırışıklık oluşumunu geciktirir ve görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cildini sabah ve akşam düzenli olarak nemlendirirsen, yıllar geçse bile zamana meydan okuyan, ışıl ışıl bir cilde sahip olman mümkün!

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