Cilt Bakımındaki En Büyük Eksikliğin Ne?
Cilt Bakımındaki En Büyük Eksikliğin Ne?
Cilt bakımı kişinin cilt tipine, yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilir. E herkesin de bu konuda birkaç eksiği vardır tabii.
Senin cilt bakımı konusundaki eksiğin ne? Söylüyoruz!
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1. Güneş koruyucu kullanıyor musun?
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2. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?
3. Cilt bakım rutinine en yakın olanı seçer misin?
4. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?
5. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?
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