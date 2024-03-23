Cilt Bakımında Ne Kadar Uzmansın?
Cilt Bakımında Ne Kadar Uzmansın?
Cilt bakımı hakkında her bilgiye hakim olduğuna inanıyor musun? O halde bize cilt bakımı hakkında bildiğin her şeyi söyle, sana ne kadar uzman olduğunu söyleyelim!
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1. İlk olarak söyle bakalım, cildinin şu anki halinden memnun musun?
2. Olmazsa olmaz dediğin cilt bakım ürünü hangisi?
3. Cildinle ilgili seni en çok korkutan şey ne?
4. Peki cilt bakımının en önemli adımı hangisi?
5. Peki kaç aşamalı bir cilt bakım rutini uyguluyorsun?
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6. Peki kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?
7. Makyajını temizlemek senin için ne kadar önemli?
8. Son olarak, popüler olan ama gereksiz gördüğün bir cilt bakım ürünü var mı?
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