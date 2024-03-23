Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Cilt Bakımında Ne Kadar Uzmansın?

etiket Cilt Bakımında Ne Kadar Uzmansın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 16:01

Cilt bakımı hakkında her bilgiye hakim olduğuna inanıyor musun? O halde bize cilt bakımı hakkında bildiğin her şeyi söyle, sana ne kadar uzman olduğunu söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak söyle bakalım, cildinin şu anki halinden memnun musun?

2. Olmazsa olmaz dediğin cilt bakım ürünü hangisi?

3. Cildinle ilgili seni en çok korkutan şey ne?

4. Peki cilt bakımının en önemli adımı hangisi?

5. Peki kaç aşamalı bir cilt bakım rutini uyguluyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?

7. Makyajını temizlemek senin için ne kadar önemli?

8. Son olarak, popüler olan ama gereksiz gördüğün bir cilt bakım ürünü var mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen bu işin kitabını yazmışsın!

Anladık ki cilt bakımı hakkında bir sorumuz olursa sana geleceğiz. Sen bu kadar bilgiyle harcanıyorsun! Cildini çok iyi tanıyor ve hem doğru ürünleri seçiyorsun hem de bunları doğru şekilde uyguluyorsun. Öyle sırf popüler oldu diye her gördüğün ürünü de almıyorsun. Sen artık olmuşsun!

Senin yalnızca bir rutine ihtiyacın var!

Sen cildini iyi tanıyor ve doğru bakımı da yapıyorsun ama tek eksiğin bunları düzenli olarak yapmamak! Bir cilt bakım rutinin olmadığı zaman da yaptığın hiçbir işlemin faydasını kalıcı olarak göremeyebilirsin. Bu nedenle tavsiyemize uy ve bunu düzenli olarak yap!

Senin daha öğrenecek çok şeyin var...

Sana ilk söyleyeceğimiz şey, makyajını silmeden uyumayı acilen bırakman! Bunun dışında sosyal medyadan görüp aldığın onlarca ürünü kullanmadan bir kenarda tutmaya da son vermelisin. Hemen, yalnızca cilt tipine göre olan ürünleri satın almalı ve doğru şekilde uyguladığın bir cilt bakım rutini edinmelisin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın