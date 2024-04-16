Cilt Bakımında Asla Vazgeçemediğin Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Cilt Bakımında Asla Vazgeçemediğin Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Her birimizin cilt rutininde asla vazgeçemediği belirli bir ürün bulunur. Peki, senin cilt bakımında asla vazgeçemediğin şey ne? Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! En büyük cilt problemin ne?
2. Hangi mevsim cildine daha iyi geliyor?
3. "Kusursuz cilt" denince aklına ne geliyor?
4. Cilt bakımı konusunda ne kadar başarılısın? Puanla!
5. Asla yapmamamız gereken bir şey ama bazen yapabiliyoruz... Makyajla uyuduğun oluyor mu?
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6. Cilt bakım rutininde kullandığın ürünleri ne sıklıkla değiştiriyorsun?
7. Cildininin nem dengesini korumak için ne yapıyorsun?
8. Son olarak, mevsim fark etmeksizin güneşten kendini koruyor musun?
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