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Cilt Bakımında Asla Vazgeçemediğin Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Cilt Bakımında Asla Vazgeçemediğin Şeyi Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:03

Her birimizin cilt rutininde asla vazgeçemediği belirli bir ürün bulunur. Peki, senin cilt bakımında asla vazgeçemediğin şey ne? Testin sonunda söylüyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! En büyük cilt problemin ne?

2. Hangi mevsim cildine daha iyi geliyor?

3. "Kusursuz cilt" denince aklına ne geliyor?

3. "Kusursuz cilt" denince aklına ne geliyor?

4. Cilt bakımı konusunda ne kadar başarılısın? Puanla!

5. Asla yapmamamız gereken bir şey ama bazen yapabiliyoruz... Makyajla uyuduğun oluyor mu?

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6. Cilt bakım rutininde kullandığın ürünleri ne sıklıkla değiştiriyorsun?

7. Cildininin nem dengesini korumak için ne yapıyorsun?

8. Son olarak, mevsim fark etmeksizin güneşten kendini koruyor musun?

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Güneş kremi!

Cilt bakımında asla vazgeçemeyeceğin şey kesinlikle güneş kremi! Cildini korumak ve sağlıklı tutmak için yıl boyunca düzenli olarak yüksek koruyuculu güneş kremini kullanıyorsun. Çünkü cildinin yaşlanmasını önlemek ve güneşin zararlı etkilerine karşı korunmak için en etkili adımın bu olduğunu biliyorsun. Yani, o senden vazgeçse bile sen asla ondan vazgeçemezsin :)

Onarıcı serumlar!

Çevresel faktörler, cildimizin bakıma olan ihtiyacını vurgulayarak zamanla parlaklığının ve canlılığının azalmasına neden olabiliyor. Ancak sen, cilt bakım rutininin vazgeçilmez parçası onarıcı serumlar ile bu etkilere meydan okuyorsun. Gözeneksiz, aknesiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmayı başarıyorsun. Parıl parıl parlayan cildinle kendini çok iyi hissediyorsun. Bu nedenle cilt bakım rutininde onarıcı serumlarından vazgeçmek, senin için asla söz konusu olabilecek bir durum değil!

Nemlendirici!

Nemlendirici!

Her gün cilt nemlendiricisini kullanmak, bakım rutinimden asla eksik etmediğin bir adım. Çünkü nemlendiricilerin, kırışıklık oluşumunu geciktirip azaltmaya yardımcı olduğunun bilincindesin .Bu sebeple cildini sabah ve akşam düzenli olarak nemlendirerek, yıllar geçse bile zamana meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı hedefliyorsun!

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