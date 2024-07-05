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Cilt Bakımına Aşık Olanlar Buraya! Sana En İhtiyacın Olan Cilt Bakım Tavsiyesini Veriyoruz!

etiket Cilt Bakımına Aşık Olanlar Buraya! Sana En İhtiyacın Olan Cilt Bakım Tavsiyesini Veriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 18:01

Cilt bakımı, sağlıklı ve parlak bir cilt için olmazsa olmaz! Peki, senin cilt tipine ve ihtiyaçlarına en uygun bakım önerisini öğrenmek ister misin? Hemen testimizi yap ve cildine en iyi gelecek tavsiyeyi al! 👇

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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?

2. Cildinde en çok hangi problemi yaşıyorsun?

3. Peki, cilt bakım rutininde en önemli adım sence hangisi?

4. Güne başlarken hangi ürünü mutlaka kullanırsın?

5. Söyle bakalım, hafta sonu cilt bakımında ne yapmayı seversin?

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6. Cilt bakım ürünlerini seçerken hangi özelliğe dikkat edersin?

7. Bir cilt bakım ürünü aldığında beklentin nedir?

8. Son olarak, cilt bakımında en sevdiğin ürün türü hangisi?

Akne karşıtı ürünler kullanmalısın!

Verdiğin cevaplara göre anlıyoruz ki senin biraz yağlı ve akneye meyilli bir cildin var. Yağlı ciltler için özel olarak formüle edilmiş akne karşıtı ürünler kullanarak cildindeki fazla yağı dengeleyebilir ve sivilce oluşumunu azaltabilirsin. Ama cilt bakımını düzenli olarak yapmalı ve rutinini asla atlamamalısın. Tavsiyemize uyarsan, kısa sürede cildinin dengelendiğini görebilirsin.

Yoğun nemlendirici bir bakım uygulamalısın!

Senin biraz kuru bir cilt tipin var. Bu nedenle yoğun nem sağlayan ürünler kullanmalısın. Bu ürünler, cildindeki kuruluk ve pullanmayı önleyerek daha yumuşak ve esnek bir cilt elde etmeni sağlar. Özellikle kış aylarında ihmal etmemen gereken nemlendirici bakım sayesinde cildinin kısa süre içinde ne kadar değiştiğini görebilirsin.

Yatıştırıcı bakım uygulamalısın!

Belli ki senin hassas bir cildin var. Cildin için doğru bakımı bulman senin için oldukça önemli çünkü yanlış ürün kullanımında bile cildin tahriş olmaya müsait oluyor. Hassas ciltler için yatıştırıcı ve tahriş önleyici ürünler kullanarak cildindeki kızarıklık ve tahrişin azalmasını sağlayabilir, cildini rahatlatarak koruma altına alabilirsin.

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