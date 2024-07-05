Cilt Bakımına Aşık Olanlar Buraya! Sana En İhtiyacın Olan Cilt Bakım Tavsiyesini Veriyoruz!
Cilt Bakımına Aşık Olanlar Buraya! Sana En İhtiyacın Olan Cilt Bakım Tavsiyesini Veriyoruz!
Cilt bakımı, sağlıklı ve parlak bir cilt için olmazsa olmaz! Peki, senin cilt tipine ve ihtiyaçlarına en uygun bakım önerisini öğrenmek ister misin? Hemen testimizi yap ve cildine en iyi gelecek tavsiyeyi al! 👇
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1. Cilt tipini nasıl tanımlarsın?
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2. Cildinde en çok hangi problemi yaşıyorsun?
3. Peki, cilt bakım rutininde en önemli adım sence hangisi?
4. Güne başlarken hangi ürünü mutlaka kullanırsın?
5. Söyle bakalım, hafta sonu cilt bakımında ne yapmayı seversin?
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