Cilt Bakımı Konusunda TikTok'tan “İyi ki Öğrenmişim!” Dediğimiz 10 Tüyo

Pirinç suyunu sadece normal kullanıcılar değil, aynı zamanda dermatolog olan pek çok TikTok kullanıcısı da pirinç suyunu kullanabileceğimizi söylüyor. Elbette her cilt tipi için önerilmiyor ama cildiniz çok hassas değilse parlak bir görünüm için kullanabilirsiniz. Tabii ki de bu yöntem Kore güzellik alanından yayılmaya başladı! 😅