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Cilt Bakımı Konusunda TikTok'tan “İyi ki Öğrenmişim!” Dediğimiz 10 Tüyo

etiket Cilt Bakımı Konusunda TikTok'tan “İyi ki Öğrenmişim!” Dediğimiz 10 Tüyo

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 20:01

TikTok, pek çok konuda kullanıcıların deneyimlerinden ve bilgilerinden faydalanabildiğimiz bir platform haline geldi. Her gün yeni bir şey öğrendiğimiz TikTok, cilt bakımı konusunda kullanıcıların tüyolarını paylaştığı videolardan çeşitli cilt bakım tüyolarını sıraladık.

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1. Muz kabuğundan maske yapmayı deneyebilirsiniz.

Muz kabuğu ile yüzümüze yapacağımız maske ile ölü deriler pul pul dökülüyor. Bununla kalmayıp doğal kırışıklık önleyici olduğu söyleniyor. Deneyenlerin çoğu faydalı bulmuş ve tavsiye ediyor. Şans verilebilir. 😅

2. Yumurta beyazı ile yüzümüzdeki siyah noktaları azaltabiliriz. Nasıl mı?

2. Yumurta beyazı ile yüzümüzdeki siyah noktaları azaltabiliriz. Nasıl mı?

Yumurta beyazını yüzümüze sürüp maske yapmayı ilk kim ortaya attı bilmiyoruz ama cildi parlattığı ve temiz bir his yarattığı aşikar. Ayrıca siyah noktalar için de doğal yöntemler arasında. Tabii yüzünüzde uzun süre kalmamalı ve hemen yıkamalısınız, çünkü cildin nem oranını bozabilir ve cildi kurutabilir. Yumurta kokusuna karşı hassasiyeti olanlar varsa içine çok az gliserin damlatabilir.

3. Buz küpleri ile cildi yatıştırmaya ne dersiniz?

3. Buz küpleri ile cildi yatıştırmaya ne dersiniz?

Yüzümüze süreceğimiz buz küpleri, cildin gergin ve parlak bir hal almasına yardımcı olur. Ayrıca ciltteki gözenekleri küçülterek siyah nokta oluşumunu engeller. Gece uyumadan önce ve sabah uyandıktan hemen sonra küçük bir buz küpü işinizi görebilir.

4. Havlu yerine doğal içerikli kağıt havlu kullanabilirsiniz.

4. Havlu yerine doğal içerikli kağıt havlu kullanabilirsiniz.

Pamuklu havlular her ne kadar yumuşak olsa bile yüzeyi cildimizi çizebilir ve tahriş edebilir. Cildin nem dengesini bozmamak için kağıt havlular ile cildi tahriş etmeden kurulayabiliriz. Hem daha hijyenik hem daha pratik.

5. Peeling için pratik bir yöntem: Esmer şeker ve vazelin!

5. Peeling için pratik bir yöntem: Esmer şeker ve vazelin!

Yağ bazlı vazelin ve esmer şeker birleştiğinde peeling için ortaya harika bir şey çıkıyor. Özellikle dudak peelingi yapmak isteyenler bu karışımı deneyebilir. Ölü deriyi atar ve dudakların daha canlı görünmesini sağlar.

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6. TikTok bizi şaşırtmaya devam ediyor: Pirinç suyu ile cilt temizleme!

6. TikTok bizi şaşırtmaya devam ediyor: Pirinç suyu ile cilt temizleme!

Pirinç suyunu sadece normal kullanıcılar değil, aynı zamanda dermatolog olan pek çok TikTok kullanıcısı da pirinç suyunu kullanabileceğimizi söylüyor. Elbette her cilt tipi için önerilmiyor ama cildiniz çok hassas değilse parlak bir görünüm için kullanabilirsiniz. Tabii ki de bu yöntem Kore güzellik alanından yayılmaya başladı! 😅

7. Cildinizi daha çok nemlendirmek için şu yöntemi denemekte fayda var. 👇

7. Cildinizi daha çok nemlendirmek için şu yöntemi denemekte fayda var. 👇

Yine Kore güzellik tüyosuyla karşınızdayız. Bacaklarınız, ayaklarınız, elleriniz ve hatta yüzünüz için deneyebileceğiniz bu yöntem ile cildinizin nem ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız cildinize uygun bir nemlendirici ve streç film. 

Nemlendiricinizi kuru bölgelere uygulayıp streç film ile sarın. Ortalama 10 dakika bekledikten sonra cildinizdeki nemlendiriciyi nazikçe plastik ve yumuşak bir kaşık ile silin. Cildinizin ihtiyacı olan nemi karşılamış olacaksınız.

8. Cildinizdeki toz ve kiri temizlemek için evde kendiniz temizleme pamuğu yapabilirsiniz.

8. Cildinizdeki toz ve kiri temizlemek için evde kendiniz temizleme pamuğu yapabilirsiniz.

Geniş bir kaba ılık su, biraz bebek şampuanı ve ortalama 20 ml bebek yağını karıştırın ve makyaj temizleme pamuğunu bu karışımda bekletin. İçeriğinde nelerin olduğunu bildiğiniz yüz temizleme pamuklarınız hazır!

9. Nemlendiricinizi buzdolabınızın dondurucu kısmında muhafaza etmeyi denediniz mi?

Nemlendiricinizi buzdolabının dondurucu kısmında saklayabilirsiniz. TikTok kullanıcıları, bu tüyo sayesinde ciltlerinin ferahladığını ve nemlendiricilerinin daha etkili olduklarını söylüyor. Hemen yapılacaklar listesine eklensin!

10. Hindistan cevizi yağı cildinizi bebek cildi gibi yapmasa da onarılmasına yardımcı olabilir.

Hindistan cevizinin içindeki laurik asitler cilt bariyerini onarmaya ve cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Pek çok TikTok kullanıcısı bu yağı saçları için kullansa da cilt için kullanılması konusunda öneride bulunanlar bir hayli fazla.

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