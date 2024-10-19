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Cilt Bakımı Konusunda Ne Kadar Yenilikçisin?

etiket Cilt Bakımı Konusunda Ne Kadar Yenilikçisin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 16:01

Cilt bakımı konusunda devamlı yeni şeyler çıkıyor, biz de ilgimizi çekenleri deniyoruz. Bu testte bu yeni çıkan yöntemleri de göz önünde bulundurarak senin cilt bakımı konusunda ne kadar yenilikçi olduğunu açığa çıkarıyoruz!

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1. Her sabah uyandığında ve gece yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?

2. Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?

3. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?

4. Diyelim ki sosyal medyada cilt bakımıyla ilgili bir akım var. Hemen dener misin?

5. Peki yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

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6. Daha önce hiç influencerların sık sık reklamını yaptığı ürünlerden kulandın mı?

7. Cildinle ilgili seni en çok korkutan şey ne?

8. Peki cilt bakımının en önemli adımı hangisi?

9. Kozmetik ürünlerini neye göre satın alırsın?

Fazlasıyla yenilikçisin!

Sen cilt bakımı konusunda oldukça yenilikçisin çünkü biliyorsun ki teknoloji ilerledikçe ürünler de değişiyor ve etkisi artıyor. Bu nedenle her şeyi denemeye açıksın. Zaman zaman cildine iyi gelmeyen bazı şeyler olsa da bu seni asla alıkoymuyor. Sen yeniliklere açık, asla stabil duramayan birisin!

Yenilikçi olduğunu söyleyebiliriz.

Sen çoğu zaman yeniliğe açıksın ama kimi ürünlerden uzak duruyorsun. Bunlar da çoğu zaman çok reklamı yapılan ürünler oluyor. Çok reklamı yapılan bir şeyin kesinlikle abartıldığı düşüncesi hakim sende. Kim ne derse desin o ürünü alıp denemen mümkün değil. Tabii farklı, kendi keşfettiğin ya da güvendiğin insanların tavsiyelerini dikkate alıyor, bu tip yeniliklerden uzak durmuyorsun.

Pek yenilikçi sayılmazsın…

Senin cilt bakımında yeniliklere çok açık bir insan olduğunu söyleyemeyiz. Sen cilt bakımını belirli bir rutine oturtmuşsun ve bu rutinden çıkmadan hayatına devam ediyorsun. Kendi cilt bakım rutinine ve ürünlerine güveniyor, bir yerden cildine zarar gelecek diye korkuyorsun. E haksız da sayılmazsın tabii!

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