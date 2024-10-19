Cilt Bakımı Konusunda Ne Kadar Yenilikçisin?

Sen çoğu zaman yeniliğe açıksın ama kimi ürünlerden uzak duruyorsun. Bunlar da çoğu zaman çok reklamı yapılan ürünler oluyor. Çok reklamı yapılan bir şeyin kesinlikle abartıldığı düşüncesi hakim sende. Kim ne derse desin o ürünü alıp denemen mümkün değil. Tabii farklı, kendi keşfettiğin ya da güvendiğin insanların tavsiyelerini dikkate alıyor, bu tip yeniliklerden uzak durmuyorsun.