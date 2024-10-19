Cilt Bakımı Konusunda Ne Kadar Yenilikçisin?
Cilt Bakımı Konusunda Ne Kadar Yenilikçisin?
Cilt bakımı konusunda devamlı yeni şeyler çıkıyor, biz de ilgimizi çekenleri deniyoruz. Bu testte bu yeni çıkan yöntemleri de göz önünde bulundurarak senin cilt bakımı konusunda ne kadar yenilikçi olduğunu açığa çıkarıyoruz!
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1. Her sabah uyandığında ve gece yatmadan önce cilt bakımı yapıyor musun?
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2. Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
3. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
4. Diyelim ki sosyal medyada cilt bakımıyla ilgili bir akım var. Hemen dener misin?
5. Peki yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
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