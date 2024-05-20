Cilt Bakımı İçin Pek Vakti Olmayanların İşine Yarayabilecek 9 Pratik Tüyo
Cilt Bakımı İçin Pek Vakti Olmayanların İşine Yarayabilecek 9 Pratik Tüyo
Herkesin günlük hayattaki yoğunluğu farklıdır. Bu nedenle eğer cilt bakımına vakit bulamıyorsanız işinize çok yarayacak birkaç önerimiz var! Aşağı kaydırmaya devam edin bakalım…
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1. Çoklu etkiye sahip ürünleri kullanın.
2. Peeling pedleri kullanın.
3. Makyaj temizleme mendillerininden faydalanın.
4. Kolajen maskelerini kullanın.
5. Dudak bakımı için nemlendirici kullanın.
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