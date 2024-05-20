Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Cilt Bakımı İçin Pek Vakti Olmayanların İşine Yarayabilecek 9 Pratik Tüyo

etiket Cilt Bakımı İçin Pek Vakti Olmayanların İşine Yarayabilecek 9 Pratik Tüyo

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:42

Herkesin günlük hayattaki yoğunluğu farklıdır. Bu nedenle eğer cilt bakımına vakit bulamıyorsanız işinize çok yarayacak birkaç önerimiz var! Aşağı kaydırmaya devam edin bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çoklu etkiye sahip ürünleri kullanın.

Bir üründen olabildiğince fazla fayda alırsanız bu sizin işinizi kolaylaştırır. Örneğin bir güneş kremi aldıysanız o güneş kreminin nemlendirici etkisi olmasına da dikkat edebilirsiniz. Böylece güneş kreminden önce nemlendirme işlemi yapmak zorunda kalmazsınız.

2. Peeling pedleri kullanın.

Peeling için vaktiniz yoksa peeling pedleri işinizi görecektir. Bu adımı atlamamanızı öneririz çünkü peeling sayesinde cilt çok daha pürüzsüz ve parlak görünür.

3. Makyaj temizleme mendillerininden faydalanın.

Makyaj temizleme aşamasında çok vakit kaybetmek istemiyorsanız makyaj temizleme mendilleri işinizi görecektir. Makyajınızı çıkarmadan yatmamanız cilt sağlığınız için gerçekten çok önemli!

4. Kolajen maskelerini kullanın.

Eğer ki cilt bakımında hızlı ve etkili bir şey arıyorsanız, kolajen maskeleri işinizi görecektir. Cildinizi nemlendirmek ve canlandırmak için bu maskeleri kullanabilir, 10-15 dakikalık bekletmeyle bile yenilenmiş bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

5. Dudak bakımı için nemlendirici kullanın.

Vücudumuzun her yerinin bakıma ihtiyacı oluyor. Dudaklar da bu yerlerden biri. Ancak dudak bakımını en pratik şekilde yapabilmeniz mümkün. Çantanızda dudak nemlendirici bulundurarak gün içinde de kurumuş dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Göz maskeleri uygulayın.

Göz çevresindeki hassas cildi nemlendirmek için birçok krem kullanabilir veya daha etkili bir çözüm için göz maskelerini tercih edebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa bizim sizin için önerimiz tabii ki göz maskeleri olacak!

7. Su bazlı makyaj ürünlerini tercih edin.

Cilt bakımı ile makyaj ürünlerinin ne alakası var diye düşünmeyin. Cilt bakımını daha kolay bir şekilde yapmanın yolu makyaj ürünlerinden geçiyor. Su bazlı makyaj ürünleri cildi tıkamıyor ve daha hafiftir. Böylece cilt temizliği de daha kolay olur.

8. Cildinizdeki morluk ve şişlikler için buz uygulayın.

Buz uygulamasını yaparken cildinize direkt olarak değdirmemenizi öneririz. Bu şekilde çok daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz, şişlikleriniz azalır ve morluklarda da gözle görülür bir düzelme olur.

9. Siyah nokta bantlarından faydalanın.

Eğer ki özellik de burun bölgenizde siyah noktalar varsa bunun için siyah nokta bantlarını kullanabilirsiniz. Böylece en fazla 10-15 dakika içinde siyah noktalarınızı temizlemiş olursunuz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın