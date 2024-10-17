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Cilt Bakımı Alışkanlıklarına Göre Hangi PowerPuff Girls Karakterisin?

etiket Cilt Bakımı Alışkanlıklarına Göre Hangi PowerPuff Girls Karakterisin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 16:01

PowerPuff Girls çizgi filmini izlediyseniz bu teste bayılacaksınız. Cilt bakım alışkanlıklarına göre bu kızlardan hangisisin merak ediyorsan haydi teste!

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1. İlk olarak cilt bakım rutininin sıklığını öğrenelim...

2. Peki cilt bakımına ne kadar vakit ayırabiliyorsun?

3. Cilt bakım ürünlerini nasıl seçiyorsun?

4. Cilt bakım rutinini sürekli değiştirir misin?

5. Cilt bakım ürünlerin için ayrı bir dolabın var mı peki?

5. Cilt bakım ürünlerin için ayrı bir dolabın var mı peki?
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6. Sence cilt bakım rutininin en önemli adımı hangisi?

7. Cilt bakım ürünlerinin içerikleri hakkında bilgili misin?

8. Cilt bakımında en çok hangi ürünleri kullanıyorsun diye sorarak testimizi bitirelim...

Sen Blossom'sın!

Powerpuff Girls grubunun lideri Blossom, çok düzenli ve titiz biri. Sen de aynı onun gibisin. Hayatının bir düzeni var ve bu cilt bakım rutininin için de böyle. Yani sen cilt bakım rutinine oldukça bağlısın. Düzenli gece ve gündüz cilt bakım rutinlerinin yanında haftalık peeling ve maske rutinlerin de var. Ayrıca bu rutinleri zaman zaman güncelleyerek cildini en iyi hale getirmeye çalışıyorsun. Cilt bakım ürünlerini alırken de çok titizsin. İyi bir araştırma yapmadan asla bir bakım ürünü almıyorsun.

Sen Bubbles'sın!

Cilt bakım alışkanlıklarına göre sen aynı Bubbles'a benziyorsun. Cilt bakımı senin için önemli ama öyle hayatının merkezinde yer almıyor. Elinden geldiğince yapmaya çalışıyorsun, belli rutinlerin de var. Yine de bunlara sıkı sıkıya bağlı değilsin. Sen cilt bakımını rahatlatıcı bir deneyim olarak görüyorsun. Eğlenceli ve rahatlatıcı bu deneyim için de çok fazla kendini kasmıyorsun. Ama bu hiç yapmıyorsun anlamına gelmiyor tabi. Cildini temizlemeyi ve nemlendirmeyi atlamıyorsun mesela.

Sen Buttercup'sın!

Senin cilt bakımıyla pek alakan yok desek yeridir. Cilt bakımını sen sadece temizlemekten ibaret zannediyorsun. Senin öyle karmaşık cilt bakım rutinlerin yok. Zaten senin bir rutinin de yok. Aklına esince cildine bir şeyler yapıyorsun ama bunların hiçbir düzeni yok. Alacağın ürünleri seçerken de bir hassasiyetin yok, etraftan duyduklarına göre seçimler yapıyorsun. Aldığın ürünler zaten çok temel ürünler. Cilt temizleyicileri ya da nemlendiriciler senin cilt bakımın için yeterli.

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