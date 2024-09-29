Cilt Bakım Rutininden Bahset, Yaşayabileceğin Cilt Problemlerini Söyleyelim!
Cilt Bakım Rutininden Bahset, Yaşayabileceğin Cilt Problemlerini Söyleyelim!
Cilt bakımı rutinin cilt sorunlarını da ortaya çıkartıyor! Haydi testi çöz ve sonucu gör!
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1. Sabah ve akşam cilt bakım rutinin nasıl?
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2. Cilt tipin hangisine daha yakın?
3. Güneş koruyucu kullanma alışkanlığın nasıl?
4. Cilt bakımında en çok hangi doğal ürünleri tercih edersin?
5. Peki en çok hangi ürünleri kullanıyorsun?
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