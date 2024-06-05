Cilt Bakım Rutini Oluşturmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Cilt Bakım Rutini Oluşturmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey
Cildinize ve cilt problemlerinize uygun cilt bakım rutini oluşturmak önemli. Peki doğru cilt bakım rutinini oluşturmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Cilt tipinizi tanıyın.
2. Cildinizdeki problemleri belirleyin.
3. Cildiniz için doğru ürünleri seçin.
4. Ürün içeriklerini inceleyin.
5. Bakım rutininde yer alacak ürünleri deneyin.
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