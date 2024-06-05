Cilt Bakım Rutini Oluşturmadan Önce Bilmeniz Gereken 10 Şey

Güneş ışınları cildinize zarar verebilir ve erken yaşlanmaya neden olabilir. Bu nedenle, her gün güneş kremi kullanmanız çok önemlidir. En az 30 SPF koruma faktörüne sahip, geniş spektrumlu bir güneş kremi seçin ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde 2 saatte bir tekrarlayın.