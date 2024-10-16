Çilek Bacak Nedir? Çilek Bacak Sorunundan Kurtulmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Çilek bacakların başlıca belirtileri arasında kırmızı ve pembe kabarcıkların olması, küçük sivilce benzeri şişlikler ve ciltte tahriş olması bu problemin en önemli belirtileridir. Bu kabarcıklar kaşıntıya sebep olur hatta ağrı boyutuna kadar gidebilir. Bu bölgede kıl köklerine benzeyen koyu lekeler veya küçük siyah noktalar gibi farklı görünümler de oluşabilir.