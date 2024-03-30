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Cildinizin En Güzel Haline Ulaşmasında Yardımcı Olacak 10 Besin

etiket Cildinizin En Güzel Haline Ulaşmasında Yardımcı Olacak 10 Besin

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 16:01

Cildin için sadece bakım yapmanın yeterli olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Cilt bakımını yediklerinle desteklemen gerek. Cilde iyi gelen birçok yiyecek var. Bu yiyecekler neler biliyor musunuz?

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1. Balık

Omega-3 yönünden zengin balık, cilt sağlıklığını destekleyen temel besinlerden. İltihabı azaltıcı etkisi de olan balıklar arasında somon, alabalık gibi yağlı olanların cilde etkisi daha fazla. Haftada 1 balık yiyerek cildinizin çok daha güzel gözükmesini sağlayabilirsiniz.

2. Yeşil Sebzeler

Sebzeleri pek sevmiyorsanız artık cildiniz için yemek zorundasınız! Özellikle yeşil renkteki sebzeler cilde çok iyi geliyor. Brokoli, ıspanak gibi sebzeler mutlaka tabaklarınızda yer almalı. Bu sebzeler cildi nemlendirmeye ve gençleştirmeye yardımcı oluyor.

3. Nar

'Nar ne alaka şimdi?' diye düşünebilirsiniz. Ama doğru duydunuz, nar da cildinize çok iyi gelecek bir meyve. Yüksek antioksidan içeren nar, cilt hücrelerini koruyor. Narın cilt için en büyük yararlarından biri de cilt tonunu eşitlemesi!

4. Avokado

Kahvaltıların gözdesi avokadoyu ister sos ister sandviç arasına koymak için kullanmak mümkün. E vitamini yönünden oldukça zengin olan avokado cildinize de çok iyi geliyor. Ciltteki nem dengesini korumanın yanında cildin elastikiyetini de artırıyor.

5. Kırmızı Meyveler

Çilek, kiraz, vişne ve daha nicesi cilt için çok faydalı. Antioksidan yönünden zengin meyveleri bol bol tüketerek cildinize bir iyilik yapabilirsiniz. Hepsinin ayrı ayrı cilde katkısı olan kırmızı meyveler cildi besliyor. Cildinizin daha iyi beslenmesi için kırmızı meyveleri daha çok yemeniz gerek!

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6. Kuru Yemiş

Bazı kuru yemişler de cilt için oldukça faydalı. Badem, fındık gibi kuru yemişleri sıklıkla tüketerek cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. E vitamini ve çinko bakımından zengin bu iki yemişi düzenli tüketerek cildinizin güzelleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.

7. Kırmızı Et

Proteinin cilde faydaları biliniyor zaten. Et ve tavuk yiyerek cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Protein, cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarılmasını sağlıyor. Dengeli tükettiğiniz zaman kırmızı etin cildinize faydalarına şahit olabilirsiniz.

8. Yoğurt

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Yoğurt özellikle bağırsaklar için çok faydalı. Probiyotik içeren besinlerden olan yoğurt sadece bağırsaklar için değil, cilt için de çok yararlı. Sindirim sağlığına iyi gelmenin yanında cilde parlaklık veriyor. Parlak ve daha sağlıklı bir cildiniz olmasını istiyorsanız yoğurdu bol bol tüketmelisiniz.

9. Zeytinyağı

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı cilde de çok iyi geliyor. Antioksidanlarla dolu zeytinyağını yemeklerden salatalara her yerde kullanmanız mümkün. Ekmek bana bana da yiyebileceğiniz zeytinyağı cilt dostu besinlerden.

10. Yumurta

Yumurta da cilde iyi gelen besinlerden. Protein, biyotin ve B vitamini içeriği sayesinde cilde çok iyi gelen yumurtayı mutlaka kahvaltı öğününe eklemek gerek. Cilt dokusunu yenileyen yumurta aynı zamanda cildin elastikiyetini artırıyor.

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