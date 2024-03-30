Cildinizin En Güzel Haline Ulaşmasında Yardımcı Olacak 10 Besin
Cildinizin En Güzel Haline Ulaşmasında Yardımcı Olacak 10 Besin
Cildin için sadece bakım yapmanın yeterli olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Cilt bakımını yediklerinle desteklemen gerek. Cilde iyi gelen birçok yiyecek var. Bu yiyecekler neler biliyor musunuz?
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1. Balık
2. Yeşil Sebzeler
3. Nar
4. Avokado
5. Kırmızı Meyveler
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6. Kuru Yemiş
7. Kırmızı Et
8. Yoğurt
9. Zeytinyağı
10. Yumurta
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